Por: EL PILON SA

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Desde el 1 de septiembre, los habitantes del Cesar que son clientes de Energía Atenea comenzaron a ver una novedad en su factura de energía: una meta individual de consumo eléctrico, establecida como parte del programa nacional de ahorro decretado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ante el actual fenómeno de El Niño. Según información oficial, este primer recibo tiene carácter pedagógico y, aunque reporta el ahorro conseguido, no aplicará cobros adicionales por exceso en esta etapa inicial. No obstante, desde ya, cada kilovatio-hora ahorrado empezará a registrarse para un posible beneficio posterior.

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La medida tiene como objetivo principal incentivar el ahorro de electricidad en hogares y pequeños comercios, especialmente teniendo en cuenta que, según la CREG, existe hasta un 81 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se intensifique entre octubre y diciembre, lo que podría traducirse en una menor disponibilidad de agua en los embalses y en una mayor demanda de energía. En este contexto, el control al consumo es crucial para prevenir dificultades en el suministro. El programa aplica exclusivamente a usuarios regulados: hogares y pequeños negocios que reciben facturación bajo una tarifa regulada. En Cesar, la coincidencia con la entrada de Energía Atenea, que reemplazó a Afinia en la atención de 19 municipios, marca el inicio de este programa para una gran parte del departamento.

Quienes quedan excluidos de la medida son usuarios con medidor prepago o con servicio suspendido; hospitales, colegios, instituciones de atención, organismos de emergencia y seguridad, penitenciarías, entidades públicas y usuarios en municipios afectados por el reciente terremoto del 10 de agosto. Personas que dependan de equipos eléctricos para vivir o preservar su salud también pueden solicitar exclusión presentando soporte médico. La meta de consumo asignada no será igual para todos: se basa en la mediana del consumo diario promedio registrado durante los 12 meses previos, de acuerdo con la CREG. Si el usuario no tiene suficiente historial, se asigna una meta referencial según tipo de usuario, estrato y zona. Esta meta nunca será inferior al consumo mínimo vital.

En la práctica, la factura de Atenea mostrará la meta, el consumo real y el balance de ahorro o exceso. Tras el primer ciclo pedagógico, quienes consuman entre el 90 % y el 110 % de su meta no tendrán cobros ni beneficios; si ahorran más allá del 10 %, podrán acceder a un saldo a favor cuando termine el programa, dependiendo de los recursos recaudados. Los cobros extra por excedente varían según el estrato y tipo de usuario, y no alteran la tarifa base. El beneficio económico del ahorro no será inmediato, puesto que se distribuirá al finalizar el programa (de seis meses), solo entre quienes cumplan condiciones y no presenten deudas pendientes.

La recomendación para los habitantes del Cesar es vigilar el consumo desde la primera factura, emplear responsablemente electrodomésticos como aire acondicionado y ventiladores, y revisar el estado de los equipos. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, junto con la CREG y otras entidades regulatorias, supervisará el avance del ahorro en la región.

¿Qué es el programa de metas individuales de consumo de Energía Atenea en el Cesar?

El programa es una estrategia regulatoria adoptada por la CREG que busca que cada hogar o pequeño negocio registrado con Energía Atenea limite su consumo eléctrico a una meta individual, calculada en función de su historial de uso, para contrarrestar el impacto del fenómeno de El Niño. A través de la factura, los usuarios pueden conocer su meta y el resultado de su comportamiento mensual, con la posibilidad de acceder a beneficios si logran ahorrar energía sostenidamente.

¿Cómo se calcula la meta de consumo eléctrico para los usuarios de Energía Atenea?

La meta de consumo individual se fija con base en la mediana de los consumos diarios promedio facturados durante los últimos 12 meses a cada usuario, según lo establecido por la CREG. Si el usuario no tiene un historial de consumo suficiente, se le asigna una meta de referencia de acuerdo con el tipo de usuario, el estrato y si vive en zona urbana o rural. Esta cifra funciona como base para determinar quiénes ahorran y quiénes se exceden en su consumo mensual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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