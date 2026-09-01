Por: EL PILON SA

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El partido Alianza Social Independiente (ASI) decidió nombrar a Excel Ríos como nuevo vocero departamental en el Cesar, un movimiento que vuelve a posicionar al diputado Manuel ‘Mañe’ Gutiérrez como una figura central dentro de la colectividad. La designación de Ríos no es una simple formalidad: según lo consignado, se trata de uno de los amigos más cercanos y de mayor confianza política del diputado Gutiérrez, lo cual agrega un componente estratégico al nombramiento.

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Meses atrás, la Dirección Nacional de ASI había derogado las facultades de Manuel ‘Mañe’ Gutiérrez como vocero departamental, una decisión que, de acuerdo con la información, dio pie a todo tipo de versiones y especulaciones. Algunos llegaron a pensar que Gutiérrez había perdido respaldo dentro del partido, e incluso se interpretó como una señal de incertidumbre sobre la permanencia y fuerza de su figura política en ASI. Esta coyuntura creó un clima interno de expectativa y cuestionamientos alrededor de su futuro y de la capacidad de influencia que podría conservar al interior de la colectividad.

No obstante, con la reciente designación de Excel Ríos —alguien identificado como parte del círculo más cercano de Gutiérrez—, la situación da un giro significativo. De acuerdo con la información presentada, se trata de un espaldarazo claro al diputado, ya que, aunque perdió la vocería directa, ahora ese cargo clave queda en manos de un aliado personal. Este movimiento es interpretado como una victoria política para Gutiérrez, al mantener su influencia en la estrategia y toma de decisiones del partido en el Cesar.

Este cambio internamente también responde a la necesidad de reorganización de la colectividad en el departamento, mirando ya hacia las elecciones de 2027. Según los datos proporcionados, un aspecto fundamental será la gestión de la entrega de avales y coavales en los 25 municipios del Cesar, una fase decisiva para que ASI consolide su presencia en la región. La figura del nuevo vocero será determinante para orientar el rumbo del partido y definir las alianzas electorales de cara al próximo periodo político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ser vocero departamental de un partido político como ASI?

El vocero departamental es la persona encargada de representar el partido en un departamento, coordinar acciones políticas y participar en la toma de decisiones clave, en este caso para el Cesar. Además, tiene un papel importante en la entrega de avales y coordinación con los diferentes municipios, como señala la información sobre la estrategia de ASI para los comicios de 2027.

¿Por qué el nombramiento de Excel Ríos como vocero de ASI en Cesar fortalece a Manuel ‘Mañe’ Gutiérrez?

El nombramiento de Excel Ríos es relevante porque, según lo consignado, él pertenece al círculo de mayor confianza personal y política del diputado Gutiérrez. Esto significa que, aunque Gutiérrez perdió la vocería directa meses atrás, sigue manteniendo influencia en la dirección y las decisiones de ASI al quedar este cargo en manos de un aliado estrecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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