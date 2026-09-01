El debate sobre el rol de las organizaciones armadas ilegales y la legitimidad histórica del conflicto en el país volvió a encenderse tras las contundentes declaraciones del panelista y analista Aurelio Suárez en los micrófonos de Blu Radio. Durante su intervención, Suárez cuestionó con dureza los enfoques institucionales que suplican clemencia a los violentos y arremetió frontalmente contra la herencia ideológica que justificó el alzamiento en armas en Colombia.

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El analista centró su crítica en el trato que se le da a la criminalidad organizada, señalando que el foco discursivo de los organismos de control y los defensores de derechos humanos debe cambiar de raíz. “La defensora del pueblo dice que le pide a los grupos armados que no reclute a menores. La premisa debe ser distinta: decirle a esos grupos que dejen la lucha armada, la lucha armada no tiene causa noble que la justifiquen, no la hay, no justifiquemos la lucha armada en Colombia”, sentenció Suárez con firmeza durante el espacio radial.

Para el panelista, la romantización del accionar guerrillero tiene profundas raíces ideológicas foráneas que terminaron por distorsionar el debate político nacional. En su argumentación, apuntó directamente contra la influencia externa en la izquierda colombiana: “Aquí desde que los Castro, Fidel, Raúl y sus compinches le inculcaron a la izquierda colombiana que lo que había que hacer era la lucha armada con el guerrillerismo, desde ahí se empezó a perjudicar el desarrollo de una izquierda verdadera y si a mi decir esto me cuesta que digan que por eso ataco a la izquierda, pues sí, porque es una falsa izquierda, esto no hay que presentarle al país como una alternativa”. Asimismo, enfatizó que el balance histórico de estas prácticas subversivas se resume en una tragedia para las regiones: “La lucha armada solo perjudica a la gente en los territorios”.

Las reflexiones de Suárez resuenan con especial fuerza en el actual escenario político y de orden público que atraviesa el país bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Las palabras del analista convergen directamente con la línea de ruptura institucional que ha marcado el Ejecutivo en las últimas semanas, caracterizada por el desmantelamiento definitivo de la política de “Paz Total” heredada del gobierno anterior.

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Cabe recordar que la administración actual dio un giro drástico al firmar las resoluciones que terminan formalmente las mesas de diálogo con estructuras como el Ejército Bolivariano, las ACSN y diversas facciones disidentes, bajo el argumento de que estas organizaciones carecen de voluntad real de paz y solo han utilizado los espacios de negociación para expandir sus economías ilícitas y su pie de fuerza. A esto se suma la supresión de la Oficina del Comisionado de Paz, la reactivación de cadenas de extradición para jefes criminales y una respuesta militar inflexible ante ataques urbanos recientes —como el devastador carro bomba en Los Patios, Norte de Santander—, donde el primer mandatario ha reiterado que el Estado actuará con “mano de hierro” y sin concesiones.

De este modo, el pronunciamiento de Aurelio Suárez pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre la responsabilidad ideológica frente a la violencia crónica, respaldando la tesis de que el Estado no puede negociar bajo la premisa de conceder estatus político a estructuras cuyo único resultado ha sido el sufrimiento de las comunidades rurales y urbanas en los territorios.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.