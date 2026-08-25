Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la última semana de agosto, varios sectores urbanos y rurales de Ibagué enfrentarán cortes programados de energía eléctrica. De acuerdo con el cronograma publicado para la ciudad, estas interrupciones se llevarán a cabo entre el martes 25 y el lunes 31 de agosto, con el fin de realizar trabajos previstos en distintas zonas del municipio.

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El martes 25 de agosto será el día más extenso en cuanto a suspensiones del servicio, pues contempla una amplia lista de barrios y sectores afectados. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., barrios como Alto de Los Rosales, Ambalá, Antonio Nariño, San Antonio, Córdoba, Cordobita, El Oasis, Portal del Oasis, Fuente de Los Rosales, Fuente de Los Rosales II y IV, Los Rosales, Los Rosales II, Villa María Camila, Viveros, La Tomatera San Antonio y Antigua Tomatera San Antonio no contarán con energía eléctrica. Tanto el Centro como El Carmen tendrán cortes de 1:00 p. m. a 3:00 p. m., mientras que otros sectores, incluidas varias veredas como Cañadas, Curalito, Guaico, La Cima, La Montaña Charcorico, Las Pavas, Llano del Combeima, Los Cauchos, Los Naranjos, Moralito, Peñaranda, Perico y Perico Bajo, Potrero Grande, San Cayetano Bajo y San Francisco, quedarán sin servicio entre 3:00 p. m. y 5:00 p. m.

La programación continúa el miércoles 26 de agosto, abarcando sectores urbanos y zonas rurales, en horarios que van desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Los habitantes de El Salado, Kundae, Villa Clara, Villa María y la urbanización El Pueblito El Salado experimentarán cortes desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Otros barrios como Belén y sectores cercanos al Parqueadero Centenario estarán sin energía de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que los cortes en otras áreas serán de menor duración durante la mañana y la tarde.

El jueves 27 y el viernes 28 de agosto, las interrupciones impactarán principalmente a zonas rurales y sectores como San Pedro Alejandrino, Ancón, Malabar, Pablo Sexto y Portal de Los Tunjos, en franjas que oscilan entre dos y once horas. Por último, el lunes 31 de agosto habrá cortes en Santa Helena, Arkalena, Reservas de Paujil Salado y Rincón de las Margaritas.

Según la información reportada, se recomienda que los residentes de estos sectores tengan en cuenta las franjas horarias asignadas para organizar sus labores y tomar previsiones durante la suspensión del servicio.

¿Cuáles son los barrios de Ibagué afectados por los cortes de energía programados en agosto?

La programación contempla interrupciones en barrios como Alto de Los Rosales, Ambalá, Antonio Nariño, San Antonio, Córdoba, El Salado, Belén, Ancón, Malabar, San Pedro Alejandrino, Santa Helena, Arkalena, entre otros, además de múltiples veredas rurales. Cada sector tiene asignada una franja horaria específica para la suspensión del servicio.

¿Qué medidas deben tomar los residentes ante los cortes de energía eléctrica en Ibagué?

Se recomienda que quienes viven en los sectores incluidos en el cronograma organicen sus actividades teniendo en cuenta las horas programadas de interrupción y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el periodo sin energía eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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