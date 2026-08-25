Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este martes 25 de agosto, habitantes y conductores de Ibagué deben tomar precauciones especiales debido a los trabajos de pavimentación que tienen programado el cierre de varias calles en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con la información oficial de las autoridades locales, estos cierres temporales forman parte del cronograma de obras que se ejecutan para mejorar la infraestructura vial, lo que implica ciertos ajustes para quienes transitan por estas zonas.

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Entre los sectores donde se mantienen restricciones este martes destacan importantes barrios y corredores de la ciudad. En el sector de Belén estará cerrada la carrera 10, entre las calles 3 y 4. En Jordán 2.ª Etapa, la restricción será sobre la carrera 3A, entre calles 70 y 71. En Pedro Ignacio Villa Marín, la intervención se realiza en la calle 129, entre carreras 9 y 10, mientras que en Ambalá, será la carrera 15, entre calles 65 y 66, la que presente cierres.

Otros puntos que estarán afectados por las obras son la vía principal del barrio Calucaima, la calle 115, entre carreras 17 y 19B, en Tierra Firme, y la carrera 15, entre calles 120 y 122, en Praderas del Norte. En El Limonar, las afectaciones se distribuirán en dos tramos: carrera 6A, entre calles 56 y 69, y calle 57, entre carreras 6 y 7. Igualmente, habrá cierre en la carrera 14, entre calles 111 y 113, en Pacandé, y en la calle 111, desde la avenida Mirolindo hasta la carrera 22 sur, en el sector de Aparco.

Dado el alcance de las obras, se recomienda a quienes deban circular por estos barrios salir con suficiente anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos. Las recomendaciones resultan más relevantes en los lugares donde la pavimentación implica el bloqueo total de tramos viales, lo que puede modificar notablemente los patrones de movilidad en el momento. Cabe aclarar que la actualización de las condiciones de movilidad dependerá del avance de las obras, por lo que el panorama puede ir cambiando con el tiempo.

Los trabajos de pavimentación, según las fuentes oficiales, son parte de un esfuerzo para mejorar la calidad de las vías urbanas de Ibagué, y aunque los cierres representan una molestia temporal, buscan ofrecer una solución definitiva a los problemas de tráfico y deterioro de las vías en estos sectores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vías cerradas en Ibagué este martes por trabajos de pavimentación?

Las restricciones afectan la carrera 10 entre calles 3 y 4 en Belén; carrera 3A entre calles 70 y 71 en Jordán 2.ª Etapa; calle 129 entre carreras 9 y 10 en Pedro Ignacio Villa Marín; carrera 15 entre calles 65 y 66 en Ambalá; la vía principal en Calucaima; calle 115 entre carreras 17 y 19B en Tierra Firme; carrera 15 entre calles 120 y 122 en Praderas del Norte; carrera 6A entre calles 56 y 69, y calle 57 entre carreras 6 y 7 en El Limonar; carrera 14 entre calles 111 y 113 en Pacandé; y calle 111 entre avenida Mirolindo y carrera 22 sur en Aparco.

¿Por cuánto tiempo estarán cerradas las vías por las labores de pavimentación en Ibagué?

La información proporcionada señala que los cierres estarán vigentes este martes y que las condiciones de movilidad dependerán del avance de las obras. Por ello, los cambios podrían mantenerse o alterarse durante el desarrollo de los trabajos de pavimentación, por lo que se recomienda estar atento a los anuncios oficiales sobre la apertura o prolongación de las restricciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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