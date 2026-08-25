Gabriela Muñoz se pronunció públicamente sobre las versiones que han surgido alrededor de su cercanía con el expresidente Gustavo Petro y negó de manera tajante que entre ambos exista o haya existido una relación sentimental. La joven aseguró que su presencia junto al mandatario ha sido interpretada de manera equivocada y pidió que no se tergiverse el vínculo que mantiene con él.

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“Que los medios no tergiversen mi presencia junto al expresidente Gustavo Petro: aquí no hay romances secretos ni conspiraciones”, manifestó Muñoz. Según explicó, su relación con Petro está relacionada con el trabajo político, el diálogo y el compromiso con las causas que, aseguró, defienden en común.

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Muñoz indicó que ha participado, junto con otros profesionales, en la construcción de estrategias comunicativas y destacó que el expresidente ha escuchado las voces de los jóvenes. En ese sentido, agradeció la posibilidad de aportar a iniciativas enfocadas, según dijo, en defender la verdad, la Constitución y los derechos conquistados.

La joven también cuestionó las versiones y publicaciones que han insinuado una relación amorosa entre ella y Petro. Para Muñoz, este tipo de señalamientos hacen parte de una narrativa que busca desacreditar su trabajo y reducir su participación política a un supuesto vínculo sentimental.

“Como mujer, rechazo profundamente la narrativa misógina que pretende reducir mi trabajo a una supuesta relación sentimental que jamás ha existido”, afirmó. Agregó que esta situación responde, en su opinión, a una práctica que busca negar la capacidad de las mujeres y convertir cualquier cercanía política en motivo de escándalo.

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Finalmente, Muñoz insistió en que su relación con Gustavo Petro es “política y profesional”, y aseguró que está basada en el respeto y la escucha. También defendió el papel de los jóvenes y las mujeres en la discusión pública y afirmó que no permitirá que, según sus palabras, el amarillismo transforme su trabajo en una historia que, aseguró, no corresponde con la realidad.

La mujer volvió a aparecer públicamente junto al expresidente Gustavo Petro durante una reunión privada con la Dirección Nacional y la bancada del Pacto Histórico. El encuentro, según indicó el representante Alejandro Toro, tenía como propósito abordar asuntos estratégicos para la colectividad. Muñoz fue mencionada en el ventilador que prendió Angie Rodríguez y aseguró que tenía influencia directa con el exmandatario, especialmente en la Aeronáutica Civil.

Acaba de llegar el presidente Gustavo Petro a la reunión privada junto a la Dirección Nacional y la bancada del @pactohistorico . Vamos a hablar de temas estratégicos entre esos decisiones sobre @CNE_COLOMBIA pic.twitter.com/DOLMTvaIfn — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) August 24, 2026

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.