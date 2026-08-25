Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la recuperación de Santa Rosa de Cabal tras el reciente terremoto, un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad del barrio La Eugenia en la noche del domingo 23 de agosto. Johan Sebastián Castrillón Arias, conocido como ‘Chiquis’ entre sus amigos y residentes del sector, fue la víctima de un homicidio sobre la calle 30 con carrera 22, según información dada a conocer por El Diario.

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De acuerdo con ese medio, los hechos sucedieron alrededor de las 8:30 p.m. mientras Johan Sebastián, un hombre de 30 años de edad, se encontraba en el sector aparentemente consumiendo estupefacientes. En ese momento, un sujeto no identificado se acercó y, sin pronunciar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó dos veces contra Castrillón Arias. Tras el ataque, la comunidad intervino rápidamente y trasladó al herido al Hospital San Vicente de Paúl. El parte médico indicaba dos heridas de gravedad: una en la frente y otra en la zona cercana al ojo derecho, lesiones que resultaron fatales a pesar de la atención proporcionada en el centro asistencial.

El proceso investigativo fue liderado por el grupo de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que se encargó de realizar la inspección técnica del lugar de los hechos, protegiendo la escena para la tarea de los peritos. Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al hospital para continuar las indagaciones correspondientes. El cuerpo de Johan Sebastián fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal en Pereira, donde se practicó la necropsia de rigor, un procedimiento médico-legal destinado a esclarecer causas y circunstancias de la muerte.

El Diario señaló que Castrillón Arias era oriundo de Pereira y habitaba en el barrio La Eugenia de Santa Rosa de Cabal. Según registros judiciales consultados por ese medio, el hombre contaba con antecedentes: anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2017; concierto para delinquir en 2022; y extorsión en 2023. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar el autor del crimen y determinar las causas que rodearon este hecho violento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Johan Sebastián Castrillón Arias, alias ‘Chiquis’, y por qué fue asesinado en Santa Rosa de Cabal?

Según El Diario, Johan Sebastián Castrillón Arias, conocido como ‘Chiquis’, era un hombre de 30 años residente en el barrio La Eugenia, Santa Rosa de Cabal. Registraba antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y extorsión. Fue asesinado el 23 de agosto mientras se encontraba en la vía pública. Hasta ahora, las autoridades investigan las motivaciones y al responsable del crimen.

¿Cómo avanzan las investigaciones del homicidio de ‘Chiquis’ en Santa Rosa de Cabal?

El Diario reportó que las autoridades acordonaron la zona y el equipo de Criminalística de la Sijín realizó la inspección del lugar y del cuerpo en el hospital. La investigación sigue en curso y se están recolectando pruebas para esclarecer los hechos y dar con el responsable, pero hasta el momento no se han confirmado capturas ni móviles oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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