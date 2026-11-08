De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), el país acumulaba 4.215 casos probables y confirmados con corte al 31 de octubre, correspondiente a la semana epidemiológica 43. Antioquia encabezaba el listado nacional con 653 notificaciones, seguido de Tolima, con 637, y Santander, con 230.

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La enfermedad es causada por bacterias del género Leptospira. Aunque los roedores son algunos de sus principales reservorios, no son los únicos animales que pueden portar el microorganismo.

En diálogo con Bienestar FM, Diana Sandoval, especialista del programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que la bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas o raspaduras en la piel y por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca.

Esto significa que una persona puede exponerse sin tener contacto directo con una rata o un ratón: basta con entrar en contacto con agua o superficies contaminadas.

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¿Cómo se contagia la leptospirosis y qué síntomas produce?

La transmisión ocurre principalmente cuando la orina de animales infectados contamina fuentes de agua, suelos o superficies. Los roedores son reservorios importantes porque pueden alojar la bacteria en sus vías urinarias y eliminarla mediante la orina.

Sin embargo, también pueden portar Leptospira animales como el ganado, los cerdos, los caballos y algunas especies silvestres. Por eso, el riesgo no se limita a los lugares donde hay ratones.

Las inundaciones y las lluvias intensas pueden favorecer la exposición, debido a que el agua arrastra y dispersa la contaminación. La bacteria puede permanecer durante semanas o incluso meses en ambientes húmedos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Entre las situaciones de riesgo están caminar o nadar en aguas posiblemente contaminadas, trabajar en terrenos húmedos sin protección, manipular animales infectados y consumir agua o alimentos contaminados.

Los primeros síntomas pueden aparecer entre dos y 30 días después de la exposición, aunque lo habitual es que se manifiesten entre los cinco y los 14 días.

De acuerdo con Sandoval, las señales iniciales incluyen:

Fiebre y escalofríos.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Náuseas, vómito y diarrea.

Enrojecimiento de los ojos.

Uno de los problemas es que estas manifestaciones pueden confundirse con las de otras enfermedades frecuentes, como el dengue. Por eso, los antecedentes de exposición a aguas estancadas, barro, terrenos húmedos o animales posiblemente infectados son información importante para el personal médico.

La infección también puede avanzar y comprometer órganos. Entre las complicaciones descritas están la insuficiencia renal, las afectaciones del hígado, la ictericia —coloración amarillenta de la piel y los ojos—, la meningitis y las dificultades respiratorias.

En los casos graves puede producir falla de varios órganos e incluso causar la muerte. Por eso, si aparecen síntomas después de una posible exposición, se debe buscar valoración médica sin esperar a que la condición empeore.

¿Cómo prevenir el contagio de leptospirosis?

La prevención consiste principalmente en reducir el contacto con agua, suelos y superficies que puedan estar contaminados con orina de animales infectados.

Los CDC recomiendan evitar nadar, bañarse o caminar en aguas que puedan estar contaminadas, especialmente después de lluvias intensas e inundaciones. También aconsejan utilizar ropa y calzado impermeables cuando sea necesario ingresar a terrenos húmedos o potencialmente contaminados.

Otras medidas importantes son:

Cubrir heridas y raspaduras con vendajes impermeables.

Evitar consumir agua de fuentes que puedan estar contaminadas.

Hervir o tratar el agua cuando no exista certeza sobre su seguridad.

Lavar adecuadamente frutas y verduras y cocinar bien los alimentos.

Mantener los espacios limpios y los alimentos almacenados en recipientes cerrados.

Evitar la presencia de roedores mediante el manejo adecuado de residuos y el control de plagas.

Sandoval también recomendó en la frecuencia radial reforzar los hábitos de higiene, lavarse las manos y mantener limpios los lugares donde pueden aparecer roedores.

La leptospirosis tiene tratamiento médico y la atención temprana es importante para reducir el riesgo de complicaciones. No se recomienda automedicarse ni esperar a que aparezcan señales graves para consultar.

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