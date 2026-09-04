Por: El Espectador

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) informó sobre la ampliación en las fechas de inscripción para la Cuarta Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia de 2026, lo que representa una oportunidad para quienes buscan formarse en diferentes áreas. De acuerdo con los datos publicados por la entidad, quienes estén interesados podrán postularse hasta el 6 de septiembre de 2026 y acceder a más de 1.000 programas en distintos sectores productivos. Esta oferta responde a la estrategia de formación liderada por el SENA, que busca fortalecer el capital humano en áreas clave para el desarrollo económico y social del país.

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Entre los sectores disponibles, el SENA menciona opciones como comercio, finanzas, logística, servicio al cliente, tecnología, construcción, turismo, gastronomía, industria, ambiente y actividades administrativas, entre otros. En palabras del SENA, la formación tecnológica, que abarca los niveles de tecnólogo, está orientada a desarrollar competencias necesarias para la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la solución de problemas complejos en ambientes laborales. Esta modalidad pretende preparar a los aprendices para la gestión eficiente de procesos dentro de empresas y organizaciones.

Por otra parte, la formación ocupacional, que incluye niveles de operario, auxiliar, técnico y de profundización técnica, según la entidad, busca robustecer las habilidades prácticas y los conocimientos requeridos para el desempeño eficaz de tareas específicas. En total, la presente convocatoria dispone de 40.000 cupos, lo que representa una amplia cobertura para quienes deseen fortalecer su perfil profesional o incursionar en nuevas áreas laborales.

Para participar, los postulantes deben registrarse en la plataforma digital del SENA y revisar con detenimiento los requisitos de cada programa antes de iniciar el proceso. La inscripción se lleva a cabo ingresando a betowa.sena.edu.co, dirigiéndose a la sección “nuestra oferta educativa” en la modalidad “presencial y a distancia”, filtrando el programa de interés y siguiendo el proceso de registro y validación de datos personales. Es fundamental confirmar la veracidad de la información registrada y aceptar los términos de la entidad antes de finalizar la inscripción, como detalló el SENA en su instructivo oficial.

¿Cómo acceder a los programas del SENA en la convocatoria de 2026?

Para inscribirse, es clave ingresar a la página oficial betowa.sena.edu.co, buscar la sección de oferta educativa, seleccionar modalidad y programa, y seguir los pasos de registro indicados. Es imprescindible consultar los requisitos previos y completar el registro con información precisa, según lo señaló el SENA.

¿Cuáles son las diferencias entre formación tecnológica y ocupacional en el SENA?

El SENA distingue entre formación tecnológica —enfocada en pensamiento crítico, resolución de problemas complejos y gestión de procesos— y formación ocupacional, que prioriza el desarrollo de habilidades prácticas y conocimientos técnicos para labores específicas, de acuerdo con la información oficial de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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