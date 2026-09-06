Este domingo 6 de septiembre, la iglesia Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral confirmó el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva. A través de un comunicado, la congregación informó la noticia con “profunda tristeza, pero con gratitud a Dios por una vida que dejó huella”.

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La iglesia señaló que Silva-Silva “dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”.

Agregó que hoy despiden “a un hombre cuya voz, liderazgo y compromiso con el evangelio marcó profundamente a generaciones” y que su vida “estuvo dedicada a proclamar a Jesucristo, formar discípulos y llevar un mensaje de fe, esperanza y transformación”.

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Acá, el comunicado con el que anunciaron el fallecimiento:

#ATENCIÓN | La iglesia Casa Sobre la Roca confirmó el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva. La congregación destacó su vida dedicada al servicio de Dios y el legado espiritual que deja en Colombia y otros países. Las exequias serán informadas próximamente. pic.twitter.com/arYSASOKF3 — Orlando Villar (@ovillar) September 6, 2026

El comunicado destacó que para quienes lo conocieron y caminaron junto a él “su partida deja un profundo vacío”, pero que a la Iglesia le quedó “un legado espiritual que continuará hablando a través de las vidas que fueron tocadas por su ministerio”.

La congregación agradeció a iglesias, instituciones, medios de comunicación, amigos y hermanos en la fe por las oraciones, mensajes de solidaridad y expresiones de cariño recibidas.

Como parte del texto oficial, se citó el versículo bíblico de 2 Timoteo 4:7 (NVI): “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe”. Casa Sobre la Roca anunció que dará a conocer oportunamente la información relacionada con las ceremonias de despedida, homenajes y demás actos conmemorativos.

¿Quién fue Darío Silva-Silva?

Darío Silva-Silva nació en Tarqui, Huila, en 1938. Antes de dedicarse al ministerio cristiano, ejerció el periodismo durante cerca de tres décadas. Trabajó en emisoras de radio, noticieros de televisión —entre ellos el Telenoticiero Noticolor— y como columnista en medios regionales.

Hoy nos unimos en oración por la salud del pastor Darío. 📷

Oramos por fortaleza, paz y recuperación, confiando en que Dios está en control y que podemos descansar en Sus manos.

Filipenses 4:6-7

Sigamos orando con fe y esperanza, creyendo en el cuidado y la fidelidad de Dios. 📷 pic.twitter.com/ovZBW2aVmN — Darío Silva Silva (@dariosilvasilva) September 4, 2026

Hacia 1984 inició su formación como ministro protestante. Junto a su esposa, Esther Lucía Ángel, fundó el 1 de septiembre de 1987 en Bogotá la Unión de Hogares Cristianos Casa Sobre la Roca, que se convirtió en la actual Iglesia Cristiana Integral.

Durante años se desempeñó como pastor general de la denominación y, en etapas posteriores, residió en Miami, donde lideró la sede local y presidió el Concilio Global de Casa Sobre la Roca.

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