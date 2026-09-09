Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, bajo la dirección del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se prepara para ofrecer una experiencia musical inmersiva que busca ir más allá de los conciertos tradicionales. El viernes 18 de septiembre de 2026, a las 8:00 p. m., se presentará ‘Cerrero y La Marea’, una propuesta que une la riqueza de las músicas del Pacífico colombiano con la experimentación electrónica, en un formato audiovisual envolvente de 360°. Este evento con boletería está dirigido a mayores de 18 años y promueve una mirada contemporánea de las tradiciones musicales nacionales.

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La iniciativa está liderada por Diego Gómez, conocido como “Cerrero”, un productor musical relacionado con sellos como Llorona Records y Discos Pacífico. De acuerdo con la información proporcionada, “Cerrero” se ha centrado en vincular las músicas de raíz colombiana con sonidos actuales a través del dub, el minimalismo y la electrónica, trabajando de cerca con músicos y manifestaciones artísticas del Pacífico. Para esta ocasión, se suman Juan Carlos “Cankita” Mindinero y William Martínez, miembros de la agrupación bejuqueña Bejuco, originaria de Tumaco. Ambos aportan sus conocimientos sobre instrumentos como la marimba, integrando ritmos ancestrales con recursos tecnológicos como la consola análoga y samplers.

El concierto se desarrollará en formato fulldome, lo que significa que la música y las proyecciones visuales envolverán completamente al público gracias a la cúpula del Planetario. Esta modalidad permite transformar el espectáculo en una vivencia sensorial que experimenta con nuevas formas de acercarse tanto a la música como a la memoria cultural del Pacífico colombiano. Así, la propuesta no solo resalta la creatividad y las raíces de los intérpretes, sino que también introduce al público a la exploración de las posibilidades que ofrecen las tecnologías inmersivas en la actualidad.

Esta presentación forma parte de una programación más amplia impulsada por el Planetario de Bogotá, cuyo objetivo es tender puentes entre artes, ciencia y tecnología para renovar la percepción tradicional de los escenarios culturales de la ciudad. La cita para disfrutar de esta experiencia sin precedentes es en la calle 26B #5-93, en el centro de Bogotá.

¿Cuál es el concepto de tecnología fulldome en conciertos?

El formato fulldome, mencionado en la programación del Planetario de Bogotá, se refiere a una tecnología de proyección audiovisual sobre una cúpula que envuelve al público en 360°, combinando imágenes y sonido para crear una experiencia sensorial inmersiva, diferente a la de los conciertos convencionales.

¿Quiénes son los artistas principales de ‘Cerrero y La Marea’ y cuál es su trayectoria?

‘Cerrero y La Marea’ está liderado por Diego Gómez “Cerrero”, productor musical vinculado con Llorona Records y Discos Pacífico, junto a Juan Carlos “Cankita” Mindinero y William Martínez, integrantes de la agrupación Bejuco de Tumaco. Cada uno aporta conocimientos sobre músicas del Pacífico colombiano y la experimentación electrónica, fusionando tradición con innovación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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