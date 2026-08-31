Por: Noticiero 90 minutos

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El reconocido cantante Lionel Richie fue hospitalizado recientemente en la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Louis, de acuerdo con información revelada por la cadena TMZ. Este hecho sucedió justo después de que el artista ofreciera un concierto en la ciudad durante el fin de semana, específicamente en el emblemático escenario The Muny ubicado en Forest Park, St. Louis. Según el reporte, Richie fue ingresado al centro médico la misma noche tras finalizar su presentación, inicialmente para someterse a algunas pruebas médicas posteriores al espectáculo.

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Fuentes citadas por TMZ explicaron que el ingreso del artista se realizó de manera preventiva y que hasta el momento no se trata de un caso grave. El principal diagnóstico apunta a una deshidratación leve, por lo que el equipo médico decidió mantenerlo bajo observación en la unidad de cuidados intensivos como medida de precaución.

Durante la noche del show, varios asistentes y espectadores notaron que Richie comenzó a evidenciar malestares físicos cerca del final de su presentación. De acuerdo con estos testimonios, citado por la misma fuente, el cantante incluso solicitó una silla a su equipo para interpretar cómodamente su último tema de la noche, "All Night Long". Además, Richie manifestó ante el público sentirse "mareado" y "extraño", hecho que llevó a los paramédicos encargados de la atención preventiva a intervenir y decidir su traslado inmediato para atención especializada.

La presencia de Richie en el escenario de St. Louis se suma a una historia musical impresionante. Como solista, ha popularizado éxitos mundiales como ‘All Night Long (All Night)’, ‘Hello’, ‘Say You, Say Me’, ‘Stuck On You’ y ‘Truly’. En su época junto al grupo Commodores, sobresalió con ‘hits’ como ‘Easy’, ‘Three Times a Lady’, ‘Still’ y ‘Sail On’. Además, destaca por colaboraciones memorables, como ‘Endless Love’ junto a Diana Ross, ‘Lady’ creada para Kenny Rogers, y ‘Deep River Woman’ al lado de la banda Alabama.

Por ahora, los informes más recientes subrayan que el estado de salud de Lionel Richie está bajo control y no reviste gravedad, aunque permanece en observación por indicación médica. Su equipo y fuentes cercanas insisten en que todo ingreso fue preventivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud actual de Lionel Richie tras su hospitalización?

Según reportes proporcionados por la cadena TMZ, Lionel Richie fue hospitalizado de manera preventiva tras su concierto en St. Louis y hasta el momento su condición no reviste gravedad, ya que la hipótesis principal de los médicos apunta a una deshidratación leve.

¿Por qué Lionel Richie fue hospitalizado luego de su concierto en St. Louis?

De acuerdo con TMZ, Lionel Richie manifestó sentirse "mareado" y "extraño" al final de su espectáculo y fue trasladado al hospital, donde permanece en observación por una posible deshidratación leve, como medida de precaución tras su presentación.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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