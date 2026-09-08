Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 9 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá, así como zonas del municipio de Soacha, en Cundinamarca, enfrentan cortes de agua debido a trabajos adelantados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). El objetivo principal de estas obras es mejorar el suministro del servicio y prevenir mayores afectaciones por daños en las tuberías o en los accesorios de distribución, según información oficial compartida por la EAAB.

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Los cortes se concentran en distintas localidades de la capital. En Suba, los barrios Prado Pinzón y Victoria Norte verán suspendido el servicio desde las 8:00 a. m. por 24 horas, en el área comprendida entre la carrera 45 y 56 y desde la calle 138 hasta la 147A. Otros sectores, como Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita Suba, también tendrán suspensión a partir de las 10:00 a. m. por el mismo lapso, en una franja delimitada de la carrera 150B a la 160B y entre la calle 129B y la 140. En ambos casos, los cortes obedecen a empates de redes, procedimiento técnico que conecta nuevas tuberías a la red existente para optimizar el flujo de agua.

En la localidad de Los Mártires, Paloquemao afronta un corte desde las 8:00 a. m., que puede extenderse hasta 27 horas, igualmente por labores de empates en la red. En San Cristóbal, barrios como El Triángulo, Aguas Clara y Tibaqué I serán afectados desde las 9:00 a. m. por mantenimiento preventivo, una intervención destinada a anticipar daños mayores mediante la revisión y ajuste de la infraestructura actual.

Santa Fe y Ciudad Bolívar también registran cortes. Barrios de Santa Fe tendrán suspensión de hasta 4 horas, desde las 10:00 a. m., por verificación de macromedición, proceso que consiste en revisar y calibrar los equipos que registran el consumo de grandes volúmenes de agua. En Ciudad Bolívar, la restricción podrá durar hasta 24 horas y obedece a empates asociados al tanque Jalisco, según la EAAB.

En el municipio de Soacha, algunos barrios también experimentarán suspensión desde las 10:00 a. m. por labores de mantenimiento preventivo. Zonas como El Cedro, León XIII y La Despensa tendrán el servicio restringido por 24 horas, en el sector comprendido entre la diagonal 30 y la calle 59, y de la carrera 4 (Autopista Sur) a la carrera 24.

La EAAB recomienda a los usuarios que, antes del corte, llenen el tanque de reserva de sus viviendas, consuman el agua almacenada antes de 24 horas, prioricen el uso del agua para el lavado de manos y la preparación de alimentos, y recuerden que, durante la suspensión, el servicio de carrotanques estará disponible prioritariamente para clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, siendo posible solicitarlo a través de la Acualínea 116.

¿Cuáles barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de agua el 9 de septiembre de 2026?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que los barrios afectados son, en Bogotá: Prado Pinzón, Victoria Norte, Lisboa, Santa Cecilia, Santa Rita Suba, Paloquemao, El Triángulo, Aguas Clara, Tibaqué I, y varios sectores de Santa Fe y Ciudad Bolívar. En Soacha, barrios como El Cedro, León XIII, La Despensa y Pablo VI, entre otros, estarán sin agua desde las horas de la mañana y hasta por 24 o 27 horas, de acuerdo con el trabajo programado en cada sector.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para los usuarios afectados por cortes de agua?

Según la EAAB, es fundamental que los usuarios llenen el tanque de reserva antes del inicio del corte, utilicen el agua almacenada en menos de 24 horas, den prioridad al lavado de manos y la preparación de alimentos, y hagan un consumo racional del recurso. Para instituciones como hospitales o clínicas, se ofrecerá servicio de carrotanques, que puede solicitarse llamando a la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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