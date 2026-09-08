Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa posicionándose en el escenario internacional gracias a su apuesta por la inclusión y la diversidad cultural, consolidada a través de la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, fue seleccionada como una de las ganadoras del Premio de Alfabetización de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Rey Sejong 2026. El reconocimiento, anunciado oficialmente el 8 de septiembre, destaca el programa Escuelas LEO de BibloRed, una estrategia que ha revolucionado los enfoques de alfabetización en la ciudad al impulsar procesos interculturales, multilingües e incluyentes que transforman la manera de aprender y comunicarse en entornos urbanos complejos.

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Este galardón se suma a la reciente designación de Bogotá como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027 por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que agrupa a 29 ciudades de 24 países. Con estos reconocimientos, la ciudad fortalece su imagen internacional como referente en prácticas culturales innovadoras y acceso equitativo al conocimiento.

La UNESCO resaltó el valor fundamental que tiene el programa Escuelas LEO, ya que fomenta el fortalecimiento de las lenguas maternas, reconoce los saberes propios de las comunidades y promueve la equidad social. Las bibliotecas públicas en Bogotá han dejado de ser únicamente espacios de consulta de libros para convertirse en centros de aprendizaje, memoria y encuentro donde confluyen diversas voces históricamente marginadas. Según Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, “con este premio, BibloRed reafirma el liderazgo de Bogotá en la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad como derechos fundamentales, y demuestra que las bibliotecas públicas son motores de inclusión, diversidad cultural y transformación social con impacto global”.

La propuesta se concreta en dos grandes componentes: la alfabetización intercultural, dirigida a poblaciones como personas migrantes, comunidades LGBTI, jóvenes y adultos, así como personas sordas —quienes acceden a aprendizaje del español escrito— y grupos indígenas, con énfasis en la revitalización de las lenguas nativas; y el diálogo intercultural, a través de encuentros y publicaciones abiertas al público. Destaca la participación de líderes locales, comunidades en situación de vulnerabilidad y el Cabildo Muisca de Suba, configurando procesos horizontales que reconocen a los participantes como expertos en sus culturas y experiencias.

El Premio UNESCO-Rey Sejong representa uno de los máximos galardones en el campo educativo internacional. En la ceremonia celebrada en Chiapas (México), el premio incluyó una medalla de plata, un diploma y 30.000 dólares estadounidenses. En años anteriores, Ecuador, Senegal, Tailandia, Austria, Finlandia y Reino Unido han sido reconocidos por enfoques comunitarios e inclusivos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué BibloRed de Bogotá ganó el Premio UNESCO-Rey Sejong 2026?

BibloRed fue galardonada por su programa Escuelas LEO, una iniciativa que reinventa los procesos de alfabetización desde una perspectiva intercultural y multilingüe. Según UNESCO, el programa fortalece las lenguas maternas, reconoce los saberes propios de las comunidades y fomenta la equidad, con actividades que incluyen a personas diversas como migrantes, sordos, integrantes de los sectores LGBTI y pueblos indígenas.

¿Qué es la alfabetización intercultural e incluyente según BibloRed?

La alfabetización intercultural e incluyente, de acuerdo con BibloRed, es un modelo que reconoce la pluralidad de voces y experiencias en Bogotá. Su propuesta promueve metodologías horizontales donde la diferencia es valorada, se revitalizan lenguas nativas y se abren espacios para la participación de comunidades históricamente marginadas, en espacios como los Círculos de la Palabra y las Bibliotecas Humanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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