Por: El Espectador

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Dos militares perdieron la vida y otro resultó herido, junto con un canino del Ejército, en la madrugada del martes 20 de octubre tras un episodio que involucró un arma de fuego dentro de las instalaciones del Batallón de Artillería 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá. Las víctimas fueron identificadas como el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos y el soldado profesional Edwin Malabet Collante, a quien, de acuerdo con la información preliminar del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, se le señala inicialmente como quien disparó su arma de dotación. En el mismo hecho, el militar Luis Alberto Barrios Carmona resultó herido en uno de sus pies. Según la institución, aún no existen detalles sobre su estado de salud ni sobre la condición del canino afectado.

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Según un comunicado emitido por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron cuando los uniformados del batallón se preparaban para desplazarse hasta Villa de Leyva, con el propósito de apoyar las labores de control de un incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. El personal se encontraba en pleno alistamiento y organización para atender la emergencia ambiental cuando se produjo el incidente con arma de fuego.

La investigación, que está en curso, deberá precisar de manera exhaustiva cómo se desencadenaron los acontecimientos, qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos y si existieron posibles fallas en los protocolos de manejo de armas o en los procedimientos internos de la unidad. El Ejército afirmó haber activado los protocolos institucionales correspondientes y puso en marcha actuaciones para determinar las causas exactas del caso. Además, destinó un equipo interdisciplinario encargado de acompañar a las familias de los militares involucrados y garantizar la atención médica a quienes resultaron afectados.

Con respecto a los motivos que habrían originado el conflicto, una fuente militar citada por El Tiempo indicó que la situación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos dio una orden al soldado Malabet Collante en medio del alistamiento del grupo. Según esa versión, esta instrucción molestó al soldado, desencadenando una discusión que posteriormente escaló hasta el uso de un arma de fuego. El desenlace fue fatídico: dos muertos, un herido y un canino lesionado dentro de las filas del Ejército Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las causas de la discusión dentro del Batallón de Artillería 1 en Sogamoso?

Sobre las causas que dieron origen a la discusión, una fuente citada por El Tiempo señaló que la confrontación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos le dio una orden al soldado Malabet Collante durante la organización para atender una emergencia ambiental. Esta instrucción habría generado molestia en el soldado, lo cual desencadenó una discusión que terminó escalando hasta convertirse en un incidente fatal con arma de fuego.

¿Qué protocolos activó el Ejército Nacional tras el incidente en Boyacá?

De acuerdo con un comunicado del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, tras conocerse lo ocurrido en el Batallón de Artillería 1, la institución activó los protocolos institucionales e inició investigaciones para esclarecer los hechos. También asignó un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los militares afectados y garantizar la atención médica de quienes resultaron heridos, mientras se determina la secuencia de los acontecimientos y posibles fallas en los procedimientos internos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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