El mundo del entretenimiento cambió considerablemente con la incursión de las aplicaciones de ‘streaming’ como Netflix, Disney+, HBO Max y más. Con su llegada, los canales de televisión, que acompañaron a las personas durante varias décadas, pasaron a un segundo plano.

Sin embargo, han surgido otras aplicaciones que ofrecen estos canales de manera gratuita. Pluto TV es una de estas opciones, que aunque tiene su sección ‘on demand’, también cuenta con una sección para ver televisión gratis.

Ver canales de televisión gratis en vivo por Internet

Photocall TV es otra alternativa para acceder a contenido gratis. Se trata de un sitio web que permite acceder a más de 1.000 canales de televisión y emisoras de radio de todo el mundo, completamente gratis y sin necesidad de descargas ni registros.

Lo que diferencia a esta plataforma de otras es que no se trata de un servicio de ‘streaming’ con catálogo propio, sino de un directorio online que enlaza directamente a las emisiones oficiales de cada medio. Esto significa que no guarda programas ni ofrece contenidos pirateados: simplemente centraliza en un mismo lugar lo que de otra forma tendrías que buscar por separado. El acceso es tan sencillo como entrar en la página, elegir un canal del mosaico de logos y abrirlo en una pestaña nueva, ya sea desde el computador, el celular o la tableta.

Aunque el diseño de la web no es el más atractivo —fondo blanco, muchos iconos y una interfaz que recuerda a los directorios de hace años— la utilidad es innegable. Desde allí puedes pasar de ver la TDT española a cadenas internacionales como BBC, CNN, CBS, Fox, NBC, Sky News, Euronews, France 24, Bloomberg TV o incluso NASA TV. También se encuentran radios musicales y temáticas, organizadas por categorías que facilitan la navegación, aunque el exceso de iconos pueda resultar caótico.

Photocall TV es una creación española y, por eso, incluye todos los canales de la TDT de ese país. Sin embargo, la oferta internacional es lo que más llama la atención, con una variedad que va desde noticias hasta entretenimiento, deportes y música. Cabe aclarar que algunos canales pueden tener restricciones de acceso según la ubicación geográfica, aunque la mayoría funcionan sin problema.

¿Photocall TV es legal?

Photocall TV funciona como un directorio de enlaces que redirige a transmisiones disponibles en Internet, sin necesidad de descargas ni registros. Sin embargo, su legalidad provoca dudas, ya que algunos de los canales que ofrece cuentan con derechos de transmisión limitados a ciertos territorios y no necesariamente pueden emitirse libremente en otros países.

En el caso de Colombia, la ley protege a los canales nacionales y a los organismos de radiodifusión, quienes tienen el derecho exclusivo de autorizar la retransmisión de sus señales. Esto significa que si un tercero transmite o facilita la señal sin permiso, se considera una infracción a los derechos de autor.

