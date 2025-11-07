MagisTV, la popular aplicación que muchos usaban para ver canales de televisión, fútbol en vivo, películas y series sin pagar suscripciones, desapareció oficialmente. Sin embargo, la plataforma regresó bajo un nuevo nombre: Xuper TV, que mantiene el mismo modelo de transmisión ilegal de contenido protegido por derechos de autor.

El cambio de nombre se dio tras múltiples bloqueos y presiones legales en varios países, pues MagisTV operaba fuera del marco regulatorio y distribuía contenido sin autorización de sus propietarios. Aunque ahora aparece con otra identidad, Xuper TV continúa con las mismas prácticas, exponiendo a los usuarios a riesgos de seguridad digital.

Ver televisión gratis: por qué es peligroso hacerlo en Xuper TV

De acuerdo con expertos en ciberseguridad, estas aplicaciones pueden contener malware que roba información personal, accede a contraseñas, activa la cámara o micrófono del dispositivo e incluso causa daños al sistema operativo. Además, muchos usuarios descargan el archivo APK desde sitios web no verificados o enlaces compartidos en grupos de Telegram o TikTok, lo que aumenta la posibilidad de caer en estafas o infecciones digitales.

Durante la instalación, Xuper TV solicita permisos excesivos —como acceso a la cámara, ubicación, contactos y almacenamiento interno— que no son necesarios para una app de video, lo que representa una señal clara de riesgo. Según la empresa de seguridad ESET, su uso no es recomendable, ya que puede ralentizar el dispositivo, sobrecalentarlo y mostrar publicidad invasiva.

El cambio de nombre de MagisTV a Xuper TV no representa una solución, sino una estrategia para evadir sanciones legales y continuar operando de forma ilegal. Las autoridades y expertos recomiendan no instalar este tipo de aplicaciones y optar por plataformas legales y seguras que protejan los datos personales y eviten sanciones por el uso de contenido pirata.

