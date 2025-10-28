Durante la mañana de este martes 28 de octubre, usuarios reportaron fallas en los servicios digitales de Bancolombia. Las principales dificultades se registraron en la aplicación móvil Mi Bancolombia, donde muchos clientes no pudieron ingresar a sus cuentas ni hacer operaciones básicas como transferencias, pagos o consultas de saldo. En redes como X (antes Twitter), varios internautas expresaron su molestia.

(Vea también: “Hoy es un día difícil”: Bancolombia sigue caído y aclara si se puede sacar plata de cajeros)

De acuerdo con los registros de la plataforma Downdetector, los reportes de caída comenzaron a incrementarse desde las primeras horas de la mañana y se concentraron en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Los usuarios indicaron que el sistema mostraba mensajes de error al intentar acceder, mientras otros denunciaron que la aplicación simplemente no cargaba.

Ante la oleada de reportes, Bancolombia emitió un comunicado a través de sus canales oficiales, en el que reconoció las fallas y ofreció disculpas a sus usuarios. “En estos momentos presentamos intermitencias en nuestra app Mi Bancolombia, lamentamos las molestias ocasionadas. Te invitamos a usar la sucursal virtual personas. Agradecemos tu comprensión”, indicó la entidad. Aunque el banco no precisó la causa de la caída ni el tiempo estimado de recuperación.

@dianyVMts ¡Hola! 👋 En estos momentos presentamos intermitencias en nuestra app Mi Bancolombia, lamentamos las molestias ocasionadas, te invitamos a usar la sucursal virtual personas, agradecemos tu comprensión. Contigo, Juan Fer. — Bancolombia (@Bancolombia) October 28, 2025

