Desde la madrugada de este viernes 24 de octubre, miles de usuarios en Colombia reportaron dificultades para acceder a los servicios digitales de Bancolombia y Nequi, plataformas que presentaron una caída generalizada en sus operaciones.

En redes sociales, los clientes señalaron que no podían ingresar a las aplicaciones móviles ni hacer operaciones como transferencias, pagos o recargas. La falla también afectó los pagos por PSE, las operaciones con tarjeta Nequi y las transacciones con códigos QR Entrecuentas.

Ante la situación, Bancolombia explicó en un comunicado que el origen del problema estaba en “una falla en uno de los servidores” que afectó varios de sus servicios digitales. “Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”, aseguró la entidad.

Hacia las 11:30 a. m., el banco informó una recuperación parcial: “Ya puedes utilizar nuestros corresponsales bancarios, sucursales físicas, así como pagar con tus tarjetas débito y crédito. Nuestros cajeros y canales digitales aún no están disponibles”.

Nubank reaccionó con un mensaje de solidaridad

En medio de la contingencia, Nubank, uno de los bancos digitales con mayor crecimiento en Colombia, envió un mensaje de respaldo a Bancolombia y Nequi. A través de sus redes sociales, la entidad brasileña manifestó su disposición para apoyar la conectividad entre instituciones financieras.

“Bancolombia y Nequi, cuenten con nosotros para lo que necesiten, para que las transferencias entre diferentes entidades financieras sean posibles a través de Bre-B. De Nu a Bancolombia, y de Nu a Nequi. Juntos construimos la libertad financiera que merecen los colombianos”, expresó Nubank.

La entidad también aprovechó el mensaje para reiterar su compromiso con la interoperabilidad del sistema financiero colombiano. “En un mundo más Nu, queremos que Bre-B funcione bien para todos, para que las personas muevan su dinero con total libertad”, añadió.

El pronunciamiento fue bien recibido por varios usuarios, que destacaron el tono colaborativo del mensaje en medio de una jornada marcada por las quejas y la incertidumbre.

