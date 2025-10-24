En medio de los duros movimientos en la economía, el anuncio de una de las empresas más poderosas en América Latina no pasó desapercibido en Colombia por el impacto que tiene.

Cencosud, dueño de Jumbo (presente en el territorio colombiano, sorprendió al referirse a una de las transacciones que tiene pendientes a los especialistas del mundo del ‘retail’.

Lo cierto es que la decisión en el mercado argentino dejó fríos a muchos que tenían la convicción de que se llevaría a cabo ese negocio, por lo que ahora queda por saber cuál es el siguiente capítulo.

¿Qué pasó con negocio de Cencosud con Carrefour en Argentina?

Cencosud descartó la compra de Carrefour en Argentina, en una adquisición que estaba en la mira de los expertos en Latinoamérica, donde los dueños de Jumbo avanzan a pasos agigantados.

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, señaló la compañía.

En un comunicado replicado por América Retail, el dueño de Jumbo indicó que se mantiene siempre atenta a los movimientos del mercado y a evaluar oportunidades de crecimiento. Su decisión dejó en vilo uno de los grandes negocios en Latinoamérica que es la compra de Carrefour en Argentina.

Lo cierto es que aclaró en el mismo documento que lo hace con disciplina en la asignación de capital y considerando también las alternativas que existen en todos los mercados donde opera.

Precisamente, Cencosud compró por completo una famosa cadena de supermercados el pasado mes de septiembre, en un movimiento que motivó algunas modificaciones en Colombia.

Cabe recordar que este conglomerado está presente no solo en territorio nacional, sino también en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Estados Unidos, por lo que sus movimientos tiene un peso importante.

¿Qué cambios anunció dueño de Jumbo en Colombia?

Cencosud anunció varios cambios estratégicos en Jumbo, de la que es propietaria, para mejorar su competitividad y adaptarse mejor a las necesidades del mercado colombiano.

La compañía, que se ha enfrentado a una creciente competencia de actores locales y globales en el sector de ‘retail’, ha decidido realizar una serie de ajustes en sus operaciones. Esto incluye una ampliación de su oferta de productos frescos, la optimización de su plataforma de e-commerce, y un enfoque renovado en la sostenibilidad.

Cencosud también ha fortalecido sus alianzas con proveedores locales para ofrecer productos más frescos y alineados con las preferencias del consumidor colombiano.

Esta decisión forma parte de un esfuerzo por posicionarse como una opción más cercana y accesible para los clientes, mejorando la experiencia de compra tanto en sus tiendas físicas como ‘online’. La empresa también se está enfocando en un modelo de negocio más digital, con el fin de aprovechar el crecimiento del comercio electrónico en la región.

Además, Cencosud ha invertido en la modernización de varias de sus tiendas, implementando mejoras tecnológicas que faciliten la experiencia de los usuarios.

Con estos cambios, la compañía espera consolidarse aún más en el mercado colombiano, ofreciendo una propuesta de valor diferenciada frente a la competencia.

¿Quién es el dueño de Cencosud?

Cencosud S.A., uno de los conglomerados de ‘retail’ más grandes de América Latina, fue fundado por el empresario chileno-alemán Horst Paulmann en 1978. A lo largo de su trayectoria, Paulmann consolidó una de las compañías de ‘retail’ más grandes y prestigiosas en el continente, destacando por su visión y liderazgo.

Luego de su fallecimiento en marzo de 2025, la estructura de propiedad de Cencosud ha experimentado cambios significativos. Actualmente, la familia Paulmann sigue siendo la principal accionista del holding, aunque con una participación diluida.

Según el informe de estructura accionaria de Cencosud al 30 de junio de 2025, la familia posee directamente aproximadamente el 3,97 % de las acciones, mientras que controla indirectamente el 51,55% a través de la sociedad PK One Limited.

PK One Limited es una sociedad constituida en las Islas Caimán, que actúa como vehículo de inversión familiar. Esta estructura permite a la familia Paulmann mantener el control efectivo de la empresa, a pesar de la dispersión de su participación accionaria.

Además, miembros de la familia, como Heike y Manfred Paulmann Koepfer, han ocupado roles directivos en la compañía, incluyendo la presidencia y la dirección de áreas clave como los centros comerciales y la cadena The Fresh Market

