Más de 500 micro, pequeñas y medianas empresas participaron en la tercera edición de Xposible Crecer 2025, una iniciativa de Colsubsidio que busca fortalecer la estrategia y el crecimiento empresarial en Colombia.

Durante la jornada se realizaron más de 10 talleres especializados y se generaron más de 450 alianzas estratégicas, impulsando el trabajo colaborativo entre empresarios y expertos.

Los participantes desarrollaron herramientas prácticas para abordar desafíos reales en temas de estrategia, talento, cultura organizacional y escalamiento rentable.

El evento contó con la participación de reconocidos conferencistas internacionales como Verne Harnish, quien abordó las claves del crecimiento sostenible; María Emilia Correa, que propuso un enfoque de triple impacto que une rentabilidad con valor social y ambiental; y Giuseppe Stigliano, quien reflexionó sobre el marketing y las relaciones con los consumidores en la era de la inteligencia artificial.

Además, más de 10 talleristas nacionales guiaron sesiones prácticas adaptadas a los distintos niveles de madurez empresarial.

Desde su creación en 2023, Xposible Crecer ha capacitado a más de 1.800 empresarios y alcanzado un 99% de recomendación, consolidándose como un espacio de alto impacto para la transformación empresarial sostenible, basada en la acción, la innovación y el propósito.

