Uno de los productos favoritos de los colombianos es la pasta, ya que es sencilla de preparar y dura muchas porciones, por lo que a los solteros, por ejemplo, les funciona bastante bien.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Dulces colombianos conquistan el mundo: exportaciones de confitería baten récord y sorprenden en Halloween)

De hecho, al pensar en pasta, una de las marcas más recordadas es Doria, ya que lleva una gran trayectoria en Colombia y por eso es una de las favoritas de las personas.

Sin embargo, como entiende que el mercado es dinámico y va cambiando con el tiempo, sabe que necesita innovar con algunos productos para no quedarse con respecto a la competencia, por lo que ahora aprovechó de la época para hacer una alianza muy llamativa.

Lee También

Cuál es el nuevo producto de Doria

Se trata de una alianza de Pastas Doria con Drácula, la marca de las paletas, la cual dejó como producto una pasta bastante llamativa de color verde que es perfecta para Halloween.

De hecho, son tornillos color verdes, los cuales no tienen colorantes, sino que ese color lo da una mezcla de agua con espinaca, lo que significa que es completamente natural y saludable.

Además, lo llamativo es la caja, ya que al sacar la pasta, esta se puede armar para que quede como una mata carnívora, que es bastante característica del universo de la marca Drácula.

Ahora, vale la pena destacar que este producto no se conseguirá en todos los supermercados del país, sino simplemente en las tiendas Novaventa, los asesores o en la página de Internet, destacando que tiene un valor de 11.900 pesos la caja de 500 gramos.

(Ver también: Karol G avivó rumores de embarazo con su disfraz de Halloween; imágenes lo evidenciaría)

Además, para que los niños también se puedan divertir, esta marca sacó una edición especial de la película ‘Intensamente’, teniendo en cuenta la similitud de los colores de su Nutrivit con las emociones. En dicha caja hay un juego de mesa para que las personas hablen de sus sentimientos, que son tan importantes en las conversaciones de las familias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.