El presidente de Instagram, Adam Mosseri, compartió recientemente un conjunto de estrategias fundamentales para quienes buscan aumentar su alcance y fortalecer su presencia en la plataforma. A través de una publicación en su cuenta oficial, el directivo explicó cinco recomendaciones prácticas que pueden marcar la diferencia entre un contenido olvidado y uno viral.

1. Enganchar desde el primer segundo

Mosseri fue enfático en que el éxito de una publicación comienza en los primeros instantes.

Según el ejecutivo, esos momentos iniciales son decisivos para captar la atención de los usuarios en un entorno donde el desplazamiento constante es la norma.

2. Activar los subtítulos para retener audiencia

El directivo recordó que alrededor del 50 % de las personas ven los videos sin sonido, por lo que aconsejó incluir subtítulos en todo el contenido audiovisual. Esto no solo mejora la accesibilidad, sino que garantiza que el mensaje llegue a una audiencia más amplia.

3. Usar traducciones automáticas para ampliar el alcance

Mosseri destacó el valor de aprovechar las herramientas de traducción automática impulsadas por inteligencia artificial, disponibles actualmente en idiomas como inglés, español, portugués e hindi.

“Esto permite llegar a más de la mitad de nuestros usuarios en todo el mundo”, explicó.

4. Incorporar música para conectar emocionalmente

La música también juega un papel clave en la experiencia del usuario. Mosseri sugirió utilizarla en reels o publicaciones con fotos, siempre que sea coherente con la estrategia del creador.

“Usa música si encaja con tu contenido; puede mejorar la conexión con el público”, recomendó.

5. Probar antes de publicar

Finalmente, el presidente de Instagram alentó a los creadores a experimentar con las herramientas de prueba que ofrece la plataforma antes de compartir contenido en su perfil principal.

“Las pruebas son una excelente manera de ver si algo funciona con personas que aún no te siguen”, dijo.

Una vez comprobada la efectividad del contenido, sugiere publicarlo oficialmente para alcanzar a los seguidores habituales.

Mosseri concluyó su mensaje asegurando que continuará compartiendo más consejos para creadores digitales. “Más recomendaciones próximamente. Paz”, escribió el directivo, cerrando su publicación con el estilo cercano y directo que lo caracteriza.

