Por: Social Geek

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Pronto llegará el fin de los juegos en formato de disco. Esta era que comenzó con la PlayStation original llegará pronto a su fin para un enfoque total en nuevos formatos.

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Sony confirmó que dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, lo que marca un giro definitivo hacia la distribución digital de su catálogo futuro. La transición no afectará a los juegos ya lanzados ni a los que lleguen en disco antes de esa fecha.

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La compañía argumenta que la decisión responde a la evolución de las preferencias del consumidor y al avance general de la industria hacia el formato digital. Eso significa que los nuevos lanzamientos estarán disponibles en PlayStation Store y a través de minoristas, pero solo en formato digital. De hecho, el nuevo GTA 6 disponible en preventa será uno de los primeros que no se comercializarán en formato de disco.

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Qué cambia para jugadores

Para los usuarios, el anuncio supone el cierre de una etapa asociada al coleccionismo, la reventa y el préstamo de juegos en disco. A partir de 2028, la compra seguirá existiendo en tiendas físicas, pero mediante códigos o descargas, no con discos tradicionales.

«Esta es una dirección natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces a los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar hoy en día», dijo Sony en su blog.

La decisión también redefine el papel de distribuidores y comercios, que perderán uno de los soportes físicos más visibles del negocio gamer. Al mismo tiempo, refuerza la apuesta de Sony por un modelo donde el acceso al juego depende cada vez más de plataformas digitales y menos del soporte material.

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Para la industria, la decisión tiene un peso simbólico enorme. No solo cambia el negocio de PlayStation, también acelera la desaparición de una forma de consumo que definió generaciones enteras de jugadores ya que otras compañías del sector podrían tomar medidas similares pronto.

Así las cosas, coleccionistas, tiendas y usuarios que aún prefieren tener una copia tangible, es momento de aprovechar a conservar las copias de sus juegos favoritos.

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