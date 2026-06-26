Por: Social Geek

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Comprar una MacBook o dispositivos como las iPad será mucho más caro a partir de ahora. Apple ha confirmado un aumento de precios en todo el mundo.

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La medida ya se ve reflejada en la tienda online y en las Apple Store físicas, con aumentos que representan hasta un 25% en algunos productos. La decisión de aumentar los precios está directamente relacionada con los altos costos de memorias RAM y de almacenamiento que están afectando a todo el mercado.

Apple no es la única compañía en subir precios. La alta demanda de chips para inteligencia artificial necesarios para impulsar los LLMs ha hecho que otros fabricantes tengan que tomar decisiones similares.

«Nunca hemos visto un precio de un componente subir tan rápido», dijo Apple, que no tuvo más opción que subir los precios, aunque por ahora los precios del iPhone no se verán afectados.

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Así han incrementado los precios de Mac, MacBook y iPad en dólares:

iPad Air: Antes $599 – Ahora $749 (+25%)

iPad Pro: Antes $999 – Ahora $1,199 (+20%)

MacBook Neo Antes $599 Ahora $699 (+16.7%)

MacBook Air Antes $1,099 – Ahora $1,299 (+18.2%)

MacBook Pro Antes $1,699 – Ahora $1,999 (+17.7%)

iMac: Antes $1,299 – Ahora $1,499 (+15.4%)

Mac mini (M4 Pro): Antes $1,399 – Ahora $1,599 (+14.3%)

Mac Studio (M4 Max): Antes $1,999 – Ahora $2,499 (+25%)

El auge de la IA sin duda está afectando a toda la electrónica de consumo. Mientras las grandes compañías de IA invierten miles de millones de dólares en chips, las empresas fabricantes de hardware están enfrentando desafíos.

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