Apple acordó pagar 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos relacionada con las funciones de inteligencia artificial anunciadas para los iPhone 15 e iPhone 16.

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La controversia surgió por la promoción de Apple Intelligence, sistema presentado en 2024 como una de las grandes apuestas de la compañía para competir en el mercado de la IA. Según la demanda, varias de las herramientas anunciadas todavía no estaban disponibles cuando los celulares comenzaron a venderse, según recogió Infobae.

Uno de los puntos más cuestionados fue la nueva versión de Siri, promocionada como un asistente mucho más avanzado gracias a inteligencia artificial. Sin embargo, los demandantes señalaron que varias de esas funciones seguían en desarrollo pese a aparecer en campañas publicitarias de la marca.

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El acuerdo cubriría a usuarios de Estados Unidos que compraron un iPhone 15 o un iPhone 16 entre junio de 2024 y marzo de 2025. Los documentos del caso indican que las compensaciones podrían oscilar entre 25 y 95 dólares por dispositivo, dependiendo de la cantidad de reclamaciones aceptadas.

Aunque Apple aceptó cerrar el proceso judicial mediante este acuerdo millonario, la empresa negó haber cometido irregularidades. La compañía aseguró que la decisión busca evitar un litigio prolongado mientras continúa desarrollando nuevas funciones para sus dispositivos.

Las funciones de IA de Apple quedaron bajo presión

La demanda también aumentó el foco sobre la estrategia de Apple frente al auge de herramientas de inteligencia artificial impulsadas por empresas como OpenAI, Google y Anthropic.

Además del proceso judicial, organismos de regulación publicitaria en Estados Unidos recomendaron modificar algunos mensajes promocionales relacionados con Apple Intelligence, debido a que ciertas funciones aún no estaban disponibles para los usuarios al momento de los anuncios.