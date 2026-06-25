Por: Social Geek

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Meta anunció hoy una serie de novedades para la aplicación de TV de Instagram que apuntan directamente a competir con los servicios de streaming. La plataforma, que lanzó su app para televisores a finales de 2025, ahora explorará videos de formato largo, series episódicas y transmisiones en vivo de creadores, todo pensado para la pantalla grande de tu sala.

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De los Reels al sofá

El camino de Instagram hacia los televisores comenzó en diciembre de 2025, cuando la red social lanzó IG for TV en Amazon Fire TV. La idea era sencilla pero ambiciosa: llevar los Reels al televisor de la misma manera en que podrías cambiar de canal. El propio jefe de Instagram, Adam Mosseri, admitió en ese momento que fue un error no haberlo hecho antes. «La televisión es una superficie cada vez más importante», dijo Mosseri. «Ha sido muy importante para YouTube, ha sido muy importante para TikTok. Queremos asegurarnos de que estemos presentes de una manera convincente en todos los dispositivos relevantes.»

Ahora, Instagram no solo quiere ir más allá de los reels.

¿Qué hay de nuevo?

El anuncio de hoy incluye varias novedades concretas para la app de TV:

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Series episódicas y contenido largo. Instagram está explorando traer videos de mayor duración y contenido que se extienda en múltiples episodios. Esto va de la mano con una prueba que Meta anunció a principios de junio: una función llamada Series, que permite a los creadores agrupar sus Reels en temporadas o colecciones organizadas, con su propia página en el perfil y la posibilidad de seguir cada entrega como si fuera una serie de televisión. La función ya existe en TikTok desde 2023, donde los creadores pueden poner contenido premium detrás de un muro de pago.

Instagram está explorando traer videos de mayor duración y contenido que se extienda en múltiples episodios. Esto va de la mano con una prueba que Meta anunció a principios de junio: una función llamada Series, que permite a los creadores agrupar sus Reels en temporadas o colecciones organizadas, con su propia página en el perfil y la posibilidad de seguir cada entrega como si fuera una serie de televisión. La función ya existe en TikTok desde 2023, donde los creadores pueden poner contenido premium detrás de un muro de pago. Live TV. La plataforma también explorará transmisiones en vivo dentro de la app de televisores, lo que abriría la puerta a experiencias de contenido en tiempo real, algo que YouTube y Twitch ya aprovechan con fuerza.

La plataforma también explorará transmisiones en vivo dentro de la app de televisores, lo que abriría la puerta a experiencias de contenido en tiempo real, algo que YouTube y Twitch ya aprovechan con fuerza. Canales temáticos. Al abrir la app, los usuarios verán canales personalizados según los creadores y temas que siguen, organizados por categorías como comedia, deportes o lifestyle. La idea es facilitar el consumo compartido: algo para ver en familia o con amigos sin tener que buscar.

Al abrir la app, los usuarios verán canales personalizados según los creadores y temas que siguen, organizados por categorías como comedia, deportes o lifestyle. La idea es facilitar el consumo compartido: algo para ver en familia o con amigos sin tener que buscar. Soporte para Samsung TVs. La app, que ya estaba disponible en Amazon Fire TV y Google TV, ahora llega a los televisores Samsung, expandiendo significativamente su alcance.

La app, que ya estaba disponible en Amazon Fire TV y Google TV, ahora llega a los televisores Samsung, expandiendo significativamente su alcance. Videos horizontales e Historias. La plataforma está probando una sección dedicada a videos en formato horizontal, más natural para ver en TV, y ahora también permite ver las Historias (Stories) de otros usuarios directamente desde el televisor, algo que antes no era posible.

La plataforma está probando una sección dedicada a videos en formato horizontal, más natural para ver en TV, y ahora también permite ver las Historias (Stories) de otros usuarios directamente desde el televisor, algo que antes no era posible. Cast desde el celular. Los usuarios podrán enviar Reels o contenido guardado desde su teléfono directamente al televisor, como ya se hace con YouTube o Spotify.

La guerra por la sala de tu casa

Lo interesante de este movimiento es contra quién está realmente compitiendo Instagram. No es solo TikTok ni YouTube, aunque ambos son rivales directos en el espacio de video. El objetivo declarado es ir por Netflix, Amazon Prime Video y los grandes servicios de streaming que dominan la pantalla del televisor.

Meta también está evaluando cómo monetizar la función de Series, aunque por ahora no ha dado detalles. TikTok ya lo hace permitiendo que los creadores cobren por acceso a colecciones premium, y es probable que Instagram siga un camino similar.

El regreso de la tele social

Hace unos años, Instagram intentó algo parecido con IGTV, su app para contenido largo que terminó cerrando en 2022 sin pena ni gloria. La diferencia ahora es que el contexto cambió: los creadores son más profesionales, los Reels demostraron que el video corto engancha, y la infraestructura de TV conectada es mucho más madura.

La pregunta es si los usuarios están dispuestos a darle a Instagram el mismo lugar que hoy le dan a Netflix en su sala. Por ahora, la app es gratuita y el contenido viene de creadores que ya conocen. Eso, al menos, es una ventaja de entrada.

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