Este martes 23 de junio, miles de usuarios en Colombia y el mundo reportaron problemas para acceder o utilizar las plataformas de Meta, incluyendo Instagram, WhatsApp y Facebook.

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Aunque no se trata de un apagón masivo como el registrado el pasado 12 de junio, los reportes en tiempo real a través de sitios como Downdetector y publicaciones en redes sociales indican interrupciones intermitentes que afectan la experiencia de millones de usuarios.

Según datos de Downdetector, en las últimas horas se han registrado quejas significativas. En Instagram, los problemas más reportados corresponden a la aplicación móvil (alrededor del 59 %), seguido de dificultades con el ‘feed’ o ‘timeline’ (20 %) y conexiones con los servidores (15 %). Usuarios describieron errores al intentar cargar contenido, fallos en el inicio de sesión o mensajes de “página no disponible”.

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BREAKING: Major Meta services (Facebook, Instagram, Threads, Messenger) are reportedly down worldwide. pic.twitter.com/WNN1J1dsYg — Scope Report (@ScopeReport_) June 23, 2026

En WhatsApp, los reportes se centran en la app (37 %), mensajería (37 %) y versión web (21 %). Muchos colombianos mencionan dificultades para enviar o recibir mensajes, especialmente en la versión de escritorio o web, aunque la aplicación móvil parece más estable para algunos.

Facebook también acumula quejas relacionadas con la ‘app’, el sitio web y la carga del ‘feed’.

El antecedente reciente: la caída global del 12 de junio

Estos reportes llegan poco más de una semana después de una interrupción mayor que afectó los servicios de Meta el viernes 12 de junio. Aquel día, decenas de miles de usuarios quedaron sin acceso a Facebook, Instagram, Messenger y, en menor medida, WhatsApp.

Usuarios reportaron en su momento cierres de sesión abruptos, imposibilidad de volver a iniciar sesión, ‘feeds’ congelados y errores al intentar publicar o enviar mensajes. La falla fue global, impactando países de América, Europa y Asia.

Meta reconoció la situación a través de su vicepresidente de Comunicaciones, Andy Stone, quien publicó en X que la compañía estaba al tanto y trabajando en la solución. Horas después, los servicios comenzaron a recuperarse progresivamente, aunque algunos componentes tardaron más en normalizarse.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las interrupciones reportadas este 23 de junio.

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