La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos comenzó a operar el primero de los 185 radares que harán parte de la renovación de su sistema nacional de vigilancia aérea, un proyecto que busca reemplazar equipos instalados desde la década de 1980 y fortalecer la gestión del tráfico aéreo en el país.

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El primer radar fue instalado en Putnam, Oklahoma, como parte del programa denominado Nuevo Sistema de Control de Tráfico Aéreo (BNATCS, por sus siglas en inglés), una iniciativa orientada a modernizar la infraestructura con la que se supervisan las operaciones aéreas en territorio estadounidense.

La tecnología fue desarrollada por la compañía Indra Group, que actúa como socio tecnológico de la FAA dentro de este proyecto.

Así funcionará el nuevo sistema de radares de la FAA

Según explicó Indra Group, los nuevos radares son completamente digitales y fueron diseñados para responder a las necesidades futuras del espacio aéreo de Estados Unidos.

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Entre los objetivos del programa se encuentran mejorar la capacidad para gestionar un mayor volumen de vuelos, facilitar la integración de nuevas formas de movilidad aérea y aumentar la redundancia de los sistemas de vigilancia para fortalecer la seguridad operacional.

La empresa indicó que la entrada en operación del radar de Oklahoma permitió comprobar el funcionamiento de la tecnología en condiciones reales y verificar su integración con la infraestructura que actualmente utiliza la FAA.

Víctor Martínez, director general del negocio de Gestión de Tráfico Aéreo (ATM) de Indra Group, señaló que este despliegue representa un avance dentro del contrato firmado con la autoridad aeronáutica estadounidense y consolida la presencia de la compañía en ese mercado.

Nueva planta en Kansas respaldará la fabricación de los radares

Como parte del proyecto, Indra Group abrió recientemente un centro de fabricación en Olathe, Kansas, con una superficie superior a los 11.000 metros cuadrados.

De acuerdo con la compañía, la instalación recibió una inversión de 50 millones de dólares y tendrá la capacidad de producir los radares destinados al programa de modernización de la FAA, además de generar más de 200 empleos especializados en la región.

La planta también fabricará otros sistemas tecnológicos para los sectores aeronáutico y de defensa, entre ellos radios digitales del programa NEXCOM, equipos de ayuda a la navegación aérea (DME) y sistemas portátiles de navegación TACAN utilizados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Indra busca fortalecer su presencia en el mercado estadounidense

Con el inicio de la operación del primer radar y la ampliación de su capacidad industrial en Estados Unidos, Indra Group busca consolidar su participación en proyectos relacionados con la modernización del sistema de gestión del tráfico aéreo.

La compañía, de origen español, desarrolla soluciones para sectores como defensa, espacio, movilidad, ciberseguridad y transformación digital. Además de su operación en Europa y Norteamérica, mantiene presencia en Colombia desde hace tres décadas, donde cuenta con más de 4.000 trabajadores y participa en proyectos de transporte, defensa, tráfico aéreo y tecnologías de la información.

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