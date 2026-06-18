El Mundial de 2026 ya comenzó a despertar la pasión de los aficionados colombianos y varias marcas buscan sumarse a la fiesta futbolera. En ese contexto, Yango Colombia anunció una alianza con Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano, para acercar la emoción del torneo a los hinchas a través de distintas actividades en Bogotá.

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La compañía explicó que desarrollará experiencias junto al delantero colombiano con el objetivo de conectar a los aficionados alrededor del fútbol, la cultura local y la movilidad. La iniciativa busca que los seguidores de la Selección Colombia puedan reunirse, compartir y disfrutar de los partidos mientras cuentan con opciones de transporte para desplazarse por la ciudad.

Como parte de la campaña, Yango también informó una alianza con Irish Pub, reconocida cadena de bares de Bogotá. Gracias a este acuerdo, regalará cerveza en 13 sedes a las primeras 20 personas que lleguen utilizando la aplicación durante 35 partidos del Mundial. Además, los nuevos usuarios podrán acceder a beneficios como descuentos en sus trayectos y promociones especiales en los establecimientos participantes.

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La empresa señaló que la estrategia busca fortalecer algunas de las tradiciones más representativas de la cultura futbolera colombiana, especialmente aquellas relacionadas con las reuniones entre amigos para ver los partidos de la Selección. Asimismo, pretende promover alternativas de movilidad para que los aficionados lleguen a tiempo a los encuentros y regresen de manera responsable.

“En Yango queremos que los hinchas vivan el Mundial de una forma diferente, conectando la pasión por el fútbol con experiencias reales en la ciudad. Queremos acompañar a los colombianos en esos espacios donde realmente se vive esta fiesta”, afirmó Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia.

El directivo destacó además la elección de Dayro Moreno como imagen de la campaña, al considerar que representa la pasión que despierta el fútbol en millones de colombianos. “Dayro Moreno representa la pasión, la cercanía y el sentimiento que despierta el fútbol en millones de personas. Por eso quisimos construir junto a él una campaña que conecte con los hinchas de manera auténtica”, agregó.

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