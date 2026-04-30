La plataforma tecnológica Yango, en alianza con la firma de sostenibilidad Myzelio y el respaldo de las secretarías de Desarrollo Económico y General de la Alcaldía de Bogotá, anunció los ganadores de la iniciativa ‘MOVIENDO (LO)CAL’.

Sigue a PULZO en Discover

Este programa destinará una bolsa de 132’000.000 de pesos para financiar y fortalecer cuatro proyectos sociales que buscan transformar la realidad de comunidades vulnerables en la capital colombiana.

La selección de estos proyectos se da en un contexto complejo para el mercado laboral bogotano. De acuerdo con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2026, la ciudad enfrenta retos críticos:

D esempleo juvenil : registra una tasa del 16,5 %.

: registra una tasa del 16,5 %. Brecha de género: las mujeres presentan un desempleo del 11,7 %, frente al 7,4 % de los hombres.

(Vea también: ¿Cómo funciona Yango y por qué tiemblan Cabify e InDrive en Bogotá? Tiene 6 servicios)

Pensiones : solo el 37,3 % de las personas en edad de jubilación acceden a este beneficio.

: solo el 37,3 % de las personas en edad de jubilación acceden a este beneficio. Informalidad: el 55,3 % de la ocupación en la ciudad es informal.

¿Quiénes son los ganadores de la iniciativa ‘MOVIENDO (LO)CAL’?

Tras un proceso de evaluación que priorizó el impacto inmediato y la capacidad de ejecución, los ganadores que recibirán financiamiento, mentoría y acompañamiento técnico son:

50+ Digital (Corporación Makaia): enfocado en la formación de más de 150 personas mayores de 50 años. El objetivo es cerrar la brecha digital mediante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar su empleabilidad y autonomía. Polinizadores (Fundación Biblioseo): un programa de fortalecimiento económico diseñado para jóvenes rurales, brindándoles herramientas para construir rutas sostenibles de emprendimiento o empleo formal. Conectando Hilos (Fundación Educativa JADA): una aceleradora para mujeres emprendedoras del sector textil, enfocada en mejorar su capacidad productiva, tácticas de marketing y conexión directa con mercados comerciales. Reciclar con Dignidad (Asociación Ambiental Ciclo Alternativo): recibió una mención especial por su labor con recicladores de oficio, a quienes se les dotará de equipos y formación para dignificar su integración en el sistema de gestión de residuos de la ciudad.

Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia, destacó que los ganadores reflejan ideas que nacen directamente de las comunidades. “Valoramos especialmente la capacidad de agencia y cambio; proyectos liderados por personas que mueven la ciudad con iniciativas que demuestran que el desarrollo sostenible se construye desde lo local“, afirmó el directivo.

Por su parte, Verónica Cuéllar Pizano, cofundadora de Myzelio, explicó que el acompañamiento técnico será clave para que estos esfuerzos no sean aislados, sino que se conviertan en catalizadores de cambio sistémico que logren sostenerse en el tiempo.

Con esta millonaria inversión, Yango busca no solo aportar capital, sino también abrir redes estratégicas que permitan a estas organizaciones escalar sus resultados en el corto plazo, atacando de frente las cifras de desigualdad y desempleo que afectan a Bogotá en este 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.