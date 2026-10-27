Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, programa destacado en la capital, abre nuevas puertas para que los jóvenes accedan a educación y crecimiento personal. Gracias a la estrategia Jóvenes con Oportunidades, que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), se están realizando siete jornadas presenciales entre el 27 y el 30 de octubre en seis localidades. El objetivo es orientar y guiar a quienes deseen participar, brindando información detallada sobre el proceso de preinscripción y requisitos necesarios.

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De acuerdo con la información oficial suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social, esta iniciativa facilita acceso a cursos cortos en áreas tan diversas como gastronomía, gestión empresarial y administrativa, tecnología y programación, inglés, herramientas digitales y ofimática. Los procesos de formación, con duración entre 40 y 160 horas, contemplan acompañamiento para estructurar un proyecto de vida, acciones de intermediación laboral y transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de ciertos compromisos.

Los interesados tienen la posibilidad de acudir a puntos presenciales en distintos barrios, donde reciben asesoría personalizada sobre cómo avanzar en el proceso de preinscripción. Estas jornadas cuentan con la cooperación de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y los Fondos de Desarrollo Local, instituciones que suman esfuerzos para acercar las oportunidades formativas a la mayor cantidad de jóvenes posible.

Algunos de los lugares donde se están llevando a cabo las jornadas son la Plazoleta El Rosario y la Plaza de Mercado La Concordia en La Candelaria, la Subdirección Local de Teusaquillo, una sede en Chapinero, el Centro Comercial Mallplaza en Los Mártires, y las alcaldías locales de Barrios Unidos y Antonio Nariño. Los horarios varían según el punto de atención, permitiendo acompañar a los jóvenes en distintos sectores de la ciudad hasta el 30 de octubre.

De acuerdo con la SDIS, los requisitos para participar en esta convocatoria son: tener entre 18 y 28 años, residir en Bogotá, haber aprobado mínimo noveno grado, estar clasificados en los grupos A, B o C hasta C09 del Sisbén IV con registro en Bogotá, y contar con un documento de identificación válido, como la cédula de ciudadanía o Permiso por Protección Temporal. La preinscripción se puede realizar en línea de manera gratuita hasta el viernes 30 de octubre. Esta primera etapa no garantiza acceso automático, ya que se debe verificar el cumplimiento de cada requisito antes de asignar cupos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos del programa Jóvenes con Oportunidades en Bogotá?

Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Integración Social, los requisitos para acceder al programa incluyen tener entre 18 y 28 años, vivir en Bogotá, haber cursado y aprobado al menos el noveno grado, estar clasificados entre los grupos A, B o C hasta C09 del Sisbén IV con registro en Bogotá, y tener un documento de identificación válido. Cumplir con estas condiciones es indispensable para avanzar en el proceso de preinscripción.

¿Cómo hacer la preinscripción a los cursos gratuitos para jóvenes en Bogotá?

Los jóvenes que cumplan los requisitos pueden iniciar la preinscripción de manera virtual, antes del 30 de octubre, usando el sitio web oficial: https://registro-jovenesconoportunidades.integracionsocial.gov.co. La preinscripción no tiene costo, pero no implica el acceso inmediato al curso, ya que se debe confirmar que los aspirantes cumplen con todos los requisitos establecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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