A partir de este 1 de abril, los precios de los combustibles en Colombia registrarán un nuevo incremento que impactará el bolsillo de los ciudadanos. La gasolina tendrá un alza promedio de 375 pesos por galón, lo que se suma a los ajustes que se han venido aplicando en los últimos meses y que siguen presionando el costo de vida en el país.

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Por su parte, el diésel también subirá, aunque en menor proporción, con un aumento de 81 pesos por galón en promedio. Este ajuste podría tener efectos en sectores como el transporte de carga y pasajeros, que dependen directamente de este combustible y que, a su vez, podrían trasladar esos mayores costos a los consumidores.

La información fue publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). A diferencia del resto del país, solo Cúcuta tendrá una reducción de 42 pesos, mientras que en Pasto el ajuste será de apenas 2 pesos en el galón de diésel.

Nuevos precios de la gasolina en Colombia:

Bogotá: $ 15.891

$ 15.891 Medellín: $ 15.811

$ 15.811 Cali: $ 15.900

$ 15.900 Barranquilla: $ 15.524

$ 15.524 Cartagena: $ 15.481

$ 15.481 Montería: $ 15.731

$ 15.731 Bucaramanga: $ 15.649

$ 15.649 Villavicencio: $ 15.991

$ 15.991 Pereira: $ 15.836

$ 15.836 Manizales: $ 15.864

$ 15.864 Ibagué: $ 15.805

$ 15.805 Pasto: $ 13.487

$ 13.487 Cúcuta: $ 13.865

Nuevos precios del diésel:

Bogotá: $ 11.376

$ 11.376 Medellín: $ 11.401

$ 11.401 Cali: $ 11.524

$ 11.524 Barranquilla: $ 11.051

$ 11.051 Cartagena: $ 11.016

$ 11.016 Montería: $ 11.266

$ 11.266 Bucaramanga: $ 11.125

$ 11.125 Villavicencio: $ 11.476

$ 11.476 Pereira: $ 11.463

$ 11.463 Manizales: $ 11.449

$ 11.449 Ibagué: $ 11.367

$ 11.367 Pasto: $ 10.296

$ 10.296 Cúcuta: $ 9.253

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