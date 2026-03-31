A partir de este 1 de abril, los precios de los combustibles en Colombia registrarán un nuevo incremento que impactará el bolsillo de los ciudadanos. La gasolina tendrá un alza promedio de 375 pesos por galón, lo que se suma a los ajustes que se han venido aplicando en los últimos meses y que siguen presionando el costo de vida en el país.
Por su parte, el diésel también subirá, aunque en menor proporción, con un aumento de 81 pesos por galón en promedio. Este ajuste podría tener efectos en sectores como el transporte de carga y pasajeros, que dependen directamente de este combustible y que, a su vez, podrían trasladar esos mayores costos a los consumidores.
La información fue publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). A diferencia del resto del país, solo Cúcuta tendrá una reducción de 42 pesos, mientras que en Pasto el ajuste será de apenas 2 pesos en el galón de diésel.
Nuevos precios de la gasolina en Colombia:
- Bogotá: $ 15.891
- Medellín: $ 15.811
- Cali: $ 15.900
- Barranquilla: $ 15.524
- Cartagena: $ 15.481
- Montería: $ 15.731
- Bucaramanga: $ 15.649
- Villavicencio: $ 15.991
- Pereira: $ 15.836
- Manizales: $ 15.864
- Ibagué: $ 15.805
- Pasto: $ 13.487
- Cúcuta: $ 13.865
Nuevos precios del diésel:
- Bogotá: $ 11.376
- Medellín: $ 11.401
- Cali: $ 11.524
- Barranquilla: $ 11.051
- Cartagena: $ 11.016
- Montería: $ 11.266
- Bucaramanga: $ 11.125
- Villavicencio: $ 11.476
- Pereira: $ 11.463
- Manizales: $ 11.449
- Ibagué: $ 11.367
- Pasto: $ 10.296
- Cúcuta: $ 9.253
#Atención Sube el precio de los combustibles en el país. La gasolina aumentará 375 pesos en promedio a partir de este 1 de abril. Por su parte, el precio del diésel tendrá un incremento de 81 pesos por galón en promedio. pic.twitter.com/000NpXHOsILee También
El negociazo que tendrá el Centro Comercial Santafé en Bogotá: puede dejar una buena plata D1 hace milagro de Semana Santa a sus clientes con promoción en mojarra, tilapia y más Bancolombia anunció cambio para sacar plata de cajeros y decisión influye mucho en cajeros Por fin la Dian vuelve a dar citas y muchos respiran para hacer trámites: cómo hacerlo
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 31, 2026
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO