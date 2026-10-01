Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas, a través de la Resolución 0607 expedida el 30 de septiembre, suspendió para el año en curso el Programa Nacional de Concertación Cultural, una iniciativa con más de 27 años de trayectoria que otorga incentivos para la ejecución de proyectos artísticos y culturales en Colombia. Este programa está dirigido a entidades legalmente constituidas con impacto local, regional, nacional e internacional, conforme a lo consignado en la página del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales (SINAC).

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La decisión de posponer la apertura de este programa —inicialmente prevista para agosto y septiembre— hasta el primer bimestre de 2027 se enmarca en una situación financiera compleja. Según el Ministerio, existen obligaciones de pago pendientes que ascienden a COP 184.482 millones con corte a agosto de 2026; COP 75.436 millones de esa suma corresponden a compromisos adquiridos con beneficiarios de las convocatorias públicas. Aunque el Gobierno obtuvo en septiembre una disponibilidad presupuestal de COP 40.000 millones para empezar a atender esas obligaciones, este monto apenas cubre parte del rezago, por lo cual la cartera priorizó cumplir los compromisos vigentes antes de abrir nuevas convocatorias.

El Ministerio también expuso que, al momento de la resolución, el presupuesto para 2027 no se había aprobado ni liquidado, generando incertidumbre sobre el monto definitivo que se asignará tanto al Ministerio como al Programa Nacional de Concertación Cultural. Sin embargo, el Ministerio aseguró que la suspensión es solo un ajuste en la planeación y no significa la eliminación del programa. Además, detalló que para proyectos previstos en el primer trimestre de 2027, podrá considerar otras estrategias de apoyo a festivales y eventos culturales, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y los requisitos técnicos y jurídicos.

Esta suspensión se suma a otras decisiones recientes, como la de frenar la entrega de Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos, medida explicada por el Gobierno en supuestos problemas de administración durante la presidencia de Gustavo Petro. La Resolución 1887, del 14 de septiembre, dejó sin evaluar 1.308 propuestas, suscitando protestas de los artistas. Ambos programas forman parte del SINAC, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y el acceso democrático a recursos culturales.

El ministerio, liderado por Paola Holguín, anunció además el pago de COP 37.839 millones para cubrir 2.096 compromisos pendientes con artistas, creadores y organizaciones culturales, priorizando las convocatorias públicas mencionadas anteriormente. Según la ministra, estas deudas provienen de la administración anterior y con este desembolso se avanza en la normalización de pagos para el sector cultural.

¿Por qué se suspendió el Programa Nacional de Concertación Cultural en Colombia?

El Ministerio de las Culturas suspendió el Programa Nacional de Concertación Cultural debido al alto monto de obligaciones de pago pendientes y a la falta de certeza sobre el presupuesto definitivo para 2027. De acuerdo con sus reportes, solamente una parte de las deudas podrá ser atendida con los recursos disponibles, por lo cual se prioriza el cumplimiento de compromisos ya adquiridos antes de asumir nuevas responsabilidades a través de convocatorias públicas.

¿Qué es el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales (SINAC) en Colombia?

El Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales (SINAC) es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes orientada a articular y fortalecer las convocatorias públicas para que la ciudadanía acceda de manera transparente y democrática a recursos destinados al fomento cultural. Incluye programas como el Portafolio Nacional de Estímulos, el Programa Nacional de Concertación Cultural y otras ofertas para dinamizar los espacios y la proyección cultural de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.