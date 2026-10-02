Por: Portal Bogotá

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La iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' se ha enfocado recientemente en el fortalecimiento de los espacios públicos, promoviendo la limpieza y el orden en la ciudad. En este contexto, la Alcaldía Local de Kennedy adelantó una importante jornada de recolección de llantas, conocida como llantatón, actividad que busca abordar la acumulación y abandono de estos residuos en vías y zonas compartidas. Las acciones se desplegaron como parte de la estrategia de inspección, vigilancia y control (IVC), y se ejecutaron en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Timiza, Bavaria, Kennedy Central y Carvajal. De acuerdo con la información oficial, se dio intervención a 14 puntos previamente priorizados por su afectación.

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La jornada fue liderada por 14 funcionarios adscritos al área de Inspección, Vigilancia y Control y contó con el apoyo de seis gestores comunitarios, quienes participaron activamente tanto en el territorio como en la recolección y traslado de los residuos. Como resultado, se retiraron y entregaron a Depósito un total de 452 llantas de diversos tipos de vehículos y maquinaria. El balance detallado revela que se recogieron 43 llantas de bicicletas, 114 de motos, 180 de automóviles, 53 de camionetas, 49 correspondientes a vehículos tipo furgón designados con la sigla Enpr, 11 de camiones y 2 de maquinaria amarilla.

Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado, subrayó la importancia de estas acciones al expresar que la labor institucional en Kennedy busca estar presente en el territorio y atender situaciones que impactan la vida cotidiana de la comunidad. Según sus palabras, “nuestra tarea en Kennedy, es estar en el territorio y actuar frente a las situaciones que impactan directamente la vida cotidiana de la comunidad. Estas jornadas nos permiten avanzar en la construcción de espacios más ordenados y fortalecer una cultura de corresponsabilidad frente al cuidado de nuestra localidad”. Además, hizo un llamado al compromiso colectivo de ciudadanos, comerciantes y establecimientos para el manejo adecuado de residuos como las llantas.

La Administración Local de Kennedy anunció que continuará implementando acciones de inspección, vigilancia y control en los distintos sectores, buscando atender necesidades identificadas y mejorar las condiciones de los espacios de uso colectivo. Este tipo de jornadas no sólo facilita la disposición adecuada de residuos, sino que también refuerza la conciencia ciudadana y ambiental en torno a la importancia de evitar el abandono de llantas en la vía pública y otros espacios comunes de Kennedy.

¿Cuántas llantas se recolectaron en la jornada de llantatón en Kennedy?

Durante la jornada de llantatón llevada a cabo por la Alcaldía Local de Kennedy se recolectaron un total de 452 llantas de diferentes vehículos y maquinaria, según la información difundida por la administración local.

¿En qué consiste la inspección, vigilancia y control (IVC) que desarrolla la Alcaldía de Kennedy?

La inspección, vigilancia y control (IVC), de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Kennedy, incluye acciones orientadas a identificar y atender problemáticas en puntos priorizados del territorio, promoviendo el orden y la limpieza en los espacios públicos mediante intervenciones y jornadas como la llantatón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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