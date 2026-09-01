Por: Noticiero 90 minutos

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Los residentes de la unidad residencial Reserva de Meléndez 1, en Cali, han denunciado irregularidades en los censos realizados tras el reciente terremoto que afectó la ciudad. Según información recogida por Noticiero 90 Minutos, varias familias afirman que los registros oficiales contienen nombres equivocados, errores en los números de identificación y errores en los datos sobre las condiciones en las que se encuentran sus viviendas. Estas imprecisiones han empezado a obstaculizar el reconocimiento de su situación como damnificados, clave para acceder a las ayudas y subsidios gubernamentales destinados a las personas afectadas.

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De acuerdo con los afectados, entregaron la información correcta durante las jornadas de caracterización que se organizaron después del sismo, pero al consultar los datos registrados, descubrieron que estos eran diferentes a los que habían proporcionado. La inquietud principal se centra en que estas inconsistencias puedan impedir el reconocimiento formal de su condición y, en consecuencia, el acceso a los recursos y apoyos prometidos por las autoridades locales.

Un claro ejemplo señalado es el de una familia que fue censada en dos fechas diferentes, el 14 y el 21 de agosto, y cuyos registros oficiales muestran un nombre y número de cédula erróneos. Según Henry Yela, uno de los vecinos afectados, existen casos en los que el censo reportó viviendas como habitables, mientras los propios residentes y las señales oficiales advertían que esas zonas no eran seguras para vivir.

Otras familias como la de Rodrigo Rivera relataron que la información fue ingresada de forma incorrecta: “Cuando metieron los datos al sistema, a unos les cambiaron el nombre, a otros les digitaron mal la cédula. Uno de los vecinos vive solo y los papás residen en España; metieron como cabeza de hogar a la persona que vive en España”, explicó Rivera. Los afectados temen que estas fallas les impidan incluso la inclusión en el RUFE (Registro Único de Familias Evacuadas), bloqueo que complicaría el acceso a subsidios y otras ayudas.

Muchos de los damnificados ya han tenido que evacuar sus viviendas y expresan su preocupación sobre el futuro inmediato, pues encontrar alojamiento alternativo resulta difícil debido a los altos costos y a que las ayudas estatales no se han hecho efectivas. Por ello, han pedido a la alcaldía de Cali revisar uno a uno los casos, corregir las inconsistencias y garantizar que ningún damnificado quede excluido injustamente del proceso de apoyo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los damnificados del terremoto en Cali reportan inconsistencias en los censos?

Los damnificados del terremoto en la unidad Reserva de Meléndez 1 han detectado inconsistencias, como nombres cambiados, números de cédula incorrectos y datos erróneos sobre la habitabilidad de sus viviendas. Según Noticiero 90 Minutos, esto habría ocurrido durante la recolección y el registro de la información posterior al sismo, lo que ahora dificulta su reconocimiento como beneficiarios de ayudas.

¿Qué es el RUFE y por qué es importante para los afectados por el terremoto en Cali?

El RUFE (Registro Único de Familias Evacuadas) es el registro oficial en el que las familias damnificadas deben figurar para acceder a ayudas y subsidios estatales. Las inconsistencias en los censos pueden bloquear la inclusión de los afectados en el RUFE, poniendo en riesgo la recepción de los apoyos necesarios tras el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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