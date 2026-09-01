Por: Caracol TV

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En Buga, Valle del Cauca, las autoridades están tras la búsqueda de un motociclista que protagonizó un aparatoso accidente de tránsito que, por fortuna, no dejó víctimas. El implicado en este siniestro vial se pasó un semáforo en rojo y cayó al interior de un bus urbano. El dueño del bus habló con Noticias Caracol y habló sobre el tremendo susto que se llevó.

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Inocencio Juspian, conductor del bus, dijo en este medio que “cuando yo iba sobrepasando la calle sentí el tiestazo. Cuando sentí el tiestazo, yo miré hacia atrás y vi al señor. Yo hasta pensé que el señor venía en el bus y del golpe se había caído del asiento, pero resulta que no, sino que el señor era el que venía en la moto”.

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Agregó Inocencio que el hombre de la moto “se estaba bregando a parar, dijo ‘yo estoy bien, perdóneme, no me pasó nada’. Se fue bajando, se bajó y salió caminando”.

El motociclista implicado, indicaron las autoridades, se escapó, no aparece y tampoco fue hallado en los hospitales del municipio, por lo que siguen tras su búsqueda.

Mauricio Pereira, secretario de Movilidad de Buga, también habló con Noticias Caracol y confirmó que el motociclista se había pasado un semáforo en rojo previo al choque. “el día de ayer, domingo, hacia el mediodía, en un sector céntrico de la ciudad, donde al parecer el conductor de la motocicleta omite la orden de pare del semáforo en rojo y termina colisionando con el bus de servicio público de la empresa de la ciudad”.

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Cuando las autoridades llegaron al lugar, dijo el secretario, “encontraron una motocicleta abandonada en vía pública, se entrevistaron con el conductor de transporte público, quien manifestó que el vehículo no sufrió daños y que el conductor de la motocicleta se había retirado de lugar por sus propios medios. Es decir, que se levantó después del golpe y se retiró dejando abandonado la motocicleta”.

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En cuanto al paradero del motociclista, el secretario mencionó que “ayer hicimos una visita a los centros de atención médica, tratando de identificarlo, de buscar si haya sufrido alguna lesión, pero tampoco se ha presentado a ningún centro de atención médica para ser valorado”.

Por último, sobre la moto, el secretario dijo que “se encuentra en los patios municipales, fue inmovilizada en calidad de abandono”. Ante la pregunta de a quién le pertenece la moto, el funcionario aseguró que “esa información es de carácter reservado”.

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