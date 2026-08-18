Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, anunció que llevará a cabo trabajos de optimización en sus redes de servicios, intervención que implicará suspensiones temporales en el suministro de agua potable y energía en distintas zonas de la ciudad. Según la información divulgada por Emcali, estas acciones hacen parte de un plan necesario para mejorar la calidad y continuidad de estos servicios básicos en sectores específicos.

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De acuerdo con la empresa, mientras se ejecuten estos ajustes, es fundamental que los habitantes se acerquen a los puntos habilitados y se abastezcan con suficiente agua para cubrir actividades esenciales de alimentación y aseo. En su comunicado, Emcali enfatizó la importancia de tomar medidas preventivas antes del inicio de las obras, para mitigar cualquier incomodidad que pueda surgir durante el periodo de interrupción de los servicios públicos.

Los barrios que experimentarán cortes de agua incluyen El Nacional, Chapinero, Unión de Vivienda Popular, República de Israel, Ciudad Jardín, Caldas, Ciudad 2000 y El Jardín. Asimismo, se realizarán trabajos especiales en Las Ceibas y Ulpiano Lloreda, donde los grupos operativos adelantarán la reparación de tuberías de gran diámetro, en tanto que en Santa Mónica Residencial y Fenalco Kennedy se efectuarán intervenciones adicionales en la infraestructura.

En lo que respecta al servicio de energía, Emcali reportó que se harán revisiones y reparaciones en varios circuitos eléctricos, con el objetivo de normalizar el servicio y garantizar su estabilidad. Los puntos afectados corresponden a los circuitos El Cortijo, El Poblado, Hormiguero, Vuelta Larga, Feeder IV y Kilómetro 18. Cada uno de estos sectores de Cali contará con la presencia de grupos operativos que evaluarán y atenderán las necesidades técnicas del sistema eléctrico local.

La empresa recalca en todo momento a los residentes afectados que la colaboración y la preparación anticipada son clave mientras se llevan a cabo las labores de mantenimiento y modernización. Estas acciones contribuyen a una mejor prestación de los servicios públicos fundamentales para la vida diaria en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán suspensión de agua por trabajos de Emcali?

Los barrios que enfrentarán suspensión temporal del suministro de agua, según Emcali, son El Nacional, Chapinero, Unión de Vivienda Popular, República de Israel, Ciudad Jardín, Caldas, Ciudad 2000 y El Jardín. También se destaca que en Las Ceibas y Ulpiano Lloreda se continuarán labores de reparación de tuberías, así como intervenciones en Santa Mónica Residencial y Fenalco Kennedy.

¿Qué sectores de Cali presentarán cortes de energía por las reparaciones anunciadas?

De acuerdo con lo informado por Emcali, los sectores afectados por reparaciones en los circuitos eléctricos incluyen El Cortijo, El Poblado, Hormiguero, Vuelta Larga, Feeder IV y Kilómetro 18. En estos lugares, los equipos operativos verificarán y ajustarán la infraestructura eléctrica para restablecer y mantener el servicio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.