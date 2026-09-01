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Con el objetivo de no dejar a ninguna familia por fuera del proceso de ayuda estatal, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) determinó una ampliación en el plazo para el registro de damnificados del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con esta entidad, el nuevo plazo finaliza de manera definitiva el próximo 4 de septiembre, ofreciéndoles a los afectados una última oportunidad para formalizar su situación y acceder a los beneficios dispuestos por el Estado para afrontar los daños sufridos.

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Según explicó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo en el departamento del Valle del Cauca, el primer período de inscripción concluyó el 24 de agosto. Sin embargo, ante la constante presencia de necesidades no cubiertas, la Ungrd tomó la decisión de reabrir el proceso este miércoles. Por ello, la plataforma del Registro Único de Damnificados (RUD) fue habilitada nuevamente, con el fin de facilitar el registro de todas las personas cuyas viviendas, bienes o actividades económicas resultaron afectadas. Esta medida busca, principalmente, que ningún ciudadano del Valle del Cauca quede sin la posibilidad de ser incluido en el censo oficial de damnificados.

Para participar, los ciudadanos deben acercarse presencialmente tanto a las alcaldías municipales como a las oficinas de Gestión del Riesgo existentes en cada municipio. Allí se debe diligenciar el Registro Unifamiliar de Emergencia (RUFE), conocido también como Registro Único Familiar de Emergencia. Este formulario, una vez completado físicamente, es registrado digitalmente dentro de la base de datos oficial del RUD. Tal procedimiento resulta crucial, ya que garantiza la inclusión formal de las familias afectadas y les permite aspirar a los apoyos estatales posteriores.

Las autoridades insisten en que la convocatoria no excluye a nadie dentro del departamento, abarcando por igual tanto a habitantes urbanos como a quienes residen en zonas rurales. El objetivo prioritario es consolidar un único registro que refleje el verdadero alcance de la catástrofe y facilite una distribución transparente y eficaz de los recursos públicos.

No obstante, advierten que, debido al proceso individual de verificación y carga de información en el sistema, es importante no esperar hasta el último día. La recomendación es acudir lo antes posible para evitar congestiones y asegurar que todos los datos sean debidamente procesados antes del cierre definitivo, que será el 4 de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo vence el plazo para registrarse como damnificado del terremoto en Valle del Cauca?

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que la fecha límite para el registro de damnificados es el 4 de septiembre. Hasta esa fecha, las personas afectadas pueden acercarse a las alcaldías u oficinas de Gestión del Riesgo para cumplir con el trámite y garantizar su inclusión en el censo oficial.

¿Cómo se hace el registro en el Registro Único de Damnificados (RUD) tras el terremoto?

Para efectuar el registro, las personas deben acudir presencialmente a las alcaldías municipales o a las oficinas de Gestión del Riesgo de su localidad. Allí diligencian el formulario físico RUFE (Registro Unifamiliar de Emergencia), cuya información luego se carga en la plataforma digital RUD, asegurando así su inscripción oficial como damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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