Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los nombres de los municipios del Tolima no solo definen su identidad actual, sino que también permiten descifrar capítulos claves de la historia regional. De acuerdo con información de la Gobernación del Tolima, algunos territorios han conservado la denominación original, mientras que otros han optado por transformaciones motivadas por decisiones administrativas, homenajes y adaptaciones propias de la evolución social. La colonización dejó como legado nombres extensos y cargados de connotaciones religiosas, que en muchos casos fueron simplificados con el paso del tiempo.

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El caso de Alvarado es ilustrativo: originalmente llamado Caldas, fue rebautizado en honor al conquistador Pedro de Alvarado, quien acompañó la expedición de Sebastián de Belalcázar por la región. Por su parte, Anzoátegui, antes denominado Villa de la Palma, adoptó el apellido del general venezolano José Antonio Anzoátegui, figura relevante en la independencia liderada por Simón Bolívar. Ataco, inicialmente conocido como Ataico, recuerda a los caciques indígenas Ata e Ico y, con el tiempo, reflejó el nombre del pueblo indígena atacaima.

Otros municipios, como Cajamarca, pasaron de ser San Miguel de Perdomo a una palabra de origen quechua que significa "pueblo frío". Casabianca, antiguamente Santo Domingo, cambió de nombre en 1896 por Ordenanza 26, para rendir tributo al general Manuel Casabianca. En Dolores, el nombre original, San Antonio Abad del Páramo de los Dolores, fue acortado simplemente a Dolores, siguiendo la tendencia de eliminar denominaciones coloniales largas y religiosas.

Casos similares se observan en El Espinal, Fresno y Prado, donde la omisión de referencias religiosas dio paso a variantes más breves o asociadas con características naturales, como en Fresno, cuyo nombre proviene de la abundancia de estos árboles. Lérida toma inspiración de la ciudad española, mientras Melgar fue así denominada por María de Melgar, dueña de una hacienda local. La influencia de próceres, como Custodio García Rovira en Rovira y Marco Fidel Suárez en Suárez, muestra cómo la memoria histórica nacional se refleja en la nomenclatura municipal.

Algunos nombres, como Ibagué y Purificación, ilustran la transición de títulos fundacionales extensos y religiosos a formas más simples, que hoy conforman el acervo cultural del Tolima. Estas transformaciones, impulsadas por contextos sociales, políticos y administrativos, muestran cómo los nombres de los municipios constituyen testimonios vivos de la herencia e identidad tolimense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué muchos municipios del Tolima cambiaron sus nombres originales por otros más cortos o diferentes?

La evolución en los nombres de los municipios del Tolima suele estar relacionada con cambios históricos y sociales: muchos territorios quisieron rendir homenaje a héroes de la independencia, expresidentes o personajes locales, mientras otros prefirieron abandonar los nombres largos y religiosos de la época colonial para adoptar denominaciones más simples, breves o vinculadas a la cultura y geografía regional.

¿Qué criterios motivaron los cambios de nombre en los municipios del Tolima?

Según la Gobernación del Tolima y los registros históricos, las razones principales detrás de estos cambios incluyen homenajes a figuras importantes de la historia colombiana, decisiones administrativas oficiales y la tendencia a simplificar o adaptar nombres coloniales extensos para ajustarse a la identidad moderna de cada municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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