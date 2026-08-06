Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave incidente conmocionó a los habitantes del municipio de Guamo, en el departamento de Tolima, durante la madrugada del jueves 6 de agosto. Según la información disponible, un incendio de grandes proporciones destruyó parte de una vivienda ubicada en la zona posterior del sector conocido como La Carrilera, exactamente frente al barrio Uribe. De acuerdo con lo reportado, la emergencia fue atendida pasadas las tres de la mañana por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guamo, cuyos miembros lograron controlar las llamas que amenazaban con extenderse a otras casas del área.

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Una vez sofocado el fuego, los socorristas ingresaron a la vivienda con el objetivo de verificar la ausencia de nuevos focos de incendio. Fue entonces cuando realizaron un hallazgo estremecedor: en el interior del inmueble encontraron el cuerpo sin vida de una persona, completamente calcinado. Ante este descubrimiento, las autoridades acordonaron la zona de inmediato y dieron aviso a las entidades competentes, entre ellas la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) y el CTI de la Fiscalía (Cuerpo Técnico de Investigación), quienes llegaron junto a personal de criminalística para realizar la inspección técnica del sitio y el levantamiento del cadáver.

La identidad exacta de la víctima aún no ha sido confirmada, aunque de manera preliminar se piensa que se trataría de un joven que habitaba en la misma residencia, según las primeras indagaciones en el lugar.

El caso tomó un giro particular cuando vecinos del sector relataron haber escuchado varias detonaciones y un estruendo fuerte momentos antes de iniciarse el incendio. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han podido establecer si estos hechos guardan conexión directa con el incendio o con el fallecimiento de la persona hallada. Por ello, todas las hipótesis continúan abiertas y la investigación sigue en curso.

Según las autoridades judiciales, se están recopilando pruebas materiales y testimonios de testigos para lograr esclarecer tanto el origen del incendio como las circunstancias exactas en las que perdió la vida la persona encontrada en el interior de la vivienda. Solo los resultados de esta investigación permitirán determinar si la víctima falleció a causa de la conflagración u ocurrió por alguna otra causa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué investigan las autoridades sobre el incendio en Guamo, Tolima?

Las autoridades están recolectando pruebas y testimonios para establecer el origen del incendio ocurrido en Guamo y precisar si la muerte de la persona hallada en la vivienda fue consecuencia directa de la conflagración o si existieron otros factores. Tanto los reportes de detonaciones previas como las evidencias recolectadas serán clave para esclarecer lo sucedido.

¿Cuál es la relación entre las detonaciones y la muerte en el incendio de Guamo?

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si las detonaciones reportadas por los vecinos durante la madrugada guardan relación con el incendio o con la muerte de la persona encontrada calcinada. Todas las hipótesis permanecen en análisis durante la investigación y se considerarán los testimonios como parte fundamental de la pesquisa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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