Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La lucha contra la minería ilegal en el sur del Tolima ocupa nuevamente la agenda pública, luego de un reciente operativo realizado en la vereda Mesa de Aguayo, ubicada en jurisdicción de Chaparral. De acuerdo con la información entregada por Adriana Magali Matiz, gobernadora del departamento, durante esta intervención se desactivaron dos unidades de producción minera que operaban de manera ilícita en la zona. Además, las autoridades inmovilizaron dos retroexcavadoras, una clasificadora metálica y una planta eléctrica, junto con la incautación de 700 galones de ACPM (aceite combustible para motores) y 70 galones de líquido hidráulico.

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El procedimiento, según datos de la Gobernación del Tolima, representó un golpe económico relevante: el valor de la maquinaria incautada y desmantelada supera los 1.200 millones de pesos. La operación también tuvo impacto directo en los ingresos ilegales, pues las autoridades estiman que esta minería ilegal producía aproximadamente 4.000 gramos de oro mensuales. El valor de esa cantidad, según las cifras manejadas en el informe oficial, sobrepasaría los 174.000 millones de pesos, recursos que, conforme a los reportes, estaban destinados a fortalecer las finanzas del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) FARC Bloque Occidental, conocido como estructura "Ismael Ruiz".

En respuesta a estos hechos, la gobernadora Matiz envió un mensaje categórico a los grupos ilegales implicados en este negocio ilícito. Subrayó que las autoridades continuarán enfrentando a estas estructuras con decisión y sin descanso. "Los vamos a enfrentar de frente, sin descanso. En el Tolima no van a ganar terreno; aquí la autoridad se respeta y los delincuentes serán perseguidos hasta desmantelar sus estructuras", enfatizó Matiz. Asimismo, la mandataria departamental reiteró el compromiso de mantener el trabajo articulado con la Fuerza Pública, asegurando que las tareas seguirán orientadas a reforzar el control territorial y la protección de los recursos naturales de la región.

La gobernadora concluyó con la promesa de no retroceder en estas acciones, afirmando que continuarán las operaciones necesarias junto a las autoridades para defender el territorio y sus recursos.

¿Qué efectos tiene la minería ilegal en la economía y el territorio del Tolima?

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, la minería ilegal causa graves perjuicios económicos y ambientales en la región. Los recursos obtenidos de esta actividad ilícita fortalecen las finanzas de grupos armados como el GAO-r FARC Bloque Occidental, estructura "Ismael Ruiz", mientras afecta negativamente al control territorial y la protección de los recursos naturales.

¿Cómo actuaron las autoridades para combatir la minería ilegal en Chaparral, Tolima?

Según la información oficial suministrada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, las autoridades intervinieron dos unidades de producción minera, incautaron maquinaria pesada como retroexcavadoras y plantas eléctricas, y decomisaron insumos como ACPM y líquido hidráulico, todo ello con el fin de frenar la actividad ilegal y proteger los recursos naturales del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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