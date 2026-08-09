Por: Portal Bogotá

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Este lunes 10 de agosto de 2026, varias zonas de Bogotá presentan cortes de luz debido a trabajos adelantados por Enel Colombia en las redes de suministro de energía. Según información publicada por el portal oficial de la ciudad, estos cortes programados buscan realizar labores de mantenimiento y mejorar el servicio eléctrico en diferentes barrios. Los ciudadanos interesados en saber si esta medida afecta su zona pueden consultar el listado detallado de barrios incluidos en la jornada.

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En la localidad de Ciudad Bolívar, el barrio Madelena experimenta interrupciones en el servicio entre las 6:00 a. m. y las 5:00 p. m., específicamente desde la calle 59 sur hasta la calle 61 sur y entre la carrera 63 y la carrera 65. Por otro lado, en Paraíso Quiba, la suspensión va de las 8:00 a. m. a las 5:30 p. m., entre la carrera 26 y la carrera 28, desde la calle 69 sur hasta la 71 sur. La localidad de Kennedy también enfrenta cortes desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en el barrio Provivienda Occidental, ubicado de la calle 38 sur a la 40 sur y entre la carrera 71 y la 73.

Además, la localidad de Puente Aranda incluye al barrio Centro Industrial, con una suspensión de energía que va de las 7:00 a. m. a las 5:00 p. m., entre la calle 12 y la 14 y desde la carrera 66 a la 68. En la localidad de Teusaquillo, el barrio Alfonso López ve interrumpido el servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., cubriendo desde la calle 47 a la 49 y entre la carrera 17 a la 19. Igualmente, La Magdalena tiene un horario similar, afectando de la calle 38 a la 40 y desde la carrera 17 a la 19.

Enel Colombia recomienda a los usuarios revisar cuidadosamente los horarios, ya que las actividades pueden afectar la rutina diaria. Se aconseja desconectar electrodomésticos durante la suspensión para evitar daños ante posibles variaciones en la energía, así como organizar las tareas domésticas o laborales que dependan del suministro eléctrico. Otro punto importante es la conservación de los alimentos refrigerados; se sugiere no abrir constantemente la nevera durante la interrupción, pues esto ayuda a mantener frescos los productos. Finalmente, de ser necesario permitir la entrada de técnicos de Enel Colombia en conjuntos residenciales u oficinas, la compañía recomienda verificar la identidad de los trabajadores llamando al teléfono 601 5 115 115.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este 10 de agosto de 2026?

Durante el lunes 10 de agosto de 2026, barrios como Madelena y Paraíso Quiba en Ciudad Bolívar, Provivienda Occidental en Kennedy, Centro Industrial en Puente Aranda, así como Alfonso López y La Magdalena en Teusaquillo, tendrán cortes de luz programados según información del portal oficial de Bogotá.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar cortes de luz programados?

Enel Colombia sugiere desconectar los electrodomésticos antes y durante los cortes, organizar las tareas que requieren energía, mantener cerrada la nevera y permitir la entrada del personal técnico debidamente identificado. Todo esto ayuda a preservar los equipos, mantener los alimentos en buen estado y facilitar un restablecimiento seguro del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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