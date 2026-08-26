Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó la extradición de Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, cabecilla de la organización armada Comandos de la Frontera, quien será entregado a las autoridades de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Esta decisión también incluye la extradición de otros cuatro reconocidos delincuentes: Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; y Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’. Durante un pronunciamiento desde el Palacio de San Carlos, acompañado del ministro de Justicia, Iván Cancino, De la Espriella subrayó que la medida representa un viraje en la política de seguridad nacional y responde a su apuesta por una “paz duradera… sustentada en hechos, justicia y resultados”, según citó El Espectador.

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El jefe de Estado cuestionó la política de “paz total” impulsada en la administración anterior de Gustavo Petro, argumentando que, lejos de lograr el desarme y la reintegración de miembros de grupos criminales, estas iniciativas habrían dado cobijo a estructuras ilegales sin exigirles aportes tangibles a la paz. La extradición de los mencionados criminales, tres de los cuales ya están bajo custodia oficial, fue presentada como una muestra de voluntad estatal para confrontar sin rodeos a las estructuras ilegales y enviar un mensaje claro de que “quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos”, en palabras del presidente.

El gobierno de De la Espriella ha mostrado una fuerte disposición a cooperar con las autoridades estadounidenses, confirmando la aceptación de operaciones conjuntas y estrategias como el “Escudo de las Américas”, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque la implementación de estas todavía deberá ser avalada por el Congreso colombiano. Esto marca un contraste evidente con la administración previa, que decidió frenar la extradición de alias ‘Araña’ a pesar de existir una solicitud formal avalada por la Corte Suprema de Justicia, decisión que fue blanco de críticas, de acuerdo con El Espectador.

En el marco de su gestión, De la Espriella también firmó la extradición reciente de otros individuos requeridos por Perú, República Dominicana y Panamá para responder por delitos como tráfico agravado de drogas, lavado de activos y violación sexual, demostrando una política de “seguridad, legalidad y autoridad del Estado”. Entre las disposiciones recientes en cárceles del país se destaca el traslado de jefes de la “Oficina de Envigado” a otros penales, medida que acompaña la nueva agenda del gobierno para romper lazos entre criminalidad y política. El presidente advirtió con firmeza que “no habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los criminales extraditados por Abelardo de la Espriella y de qué se les acusa?

Entre las extradiciones recientes firmadas por el presidente Abelardo de la Espriella destacan Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de Comandos de la Frontera, requerido por narcotráfico por Estados Unidos. Junto a él, Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; y Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’ están acusados por la justicia estadounidense de delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. Además, otros extraditables enfrentarán la justicia de Perú, República Dominicana y Panamá por delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, violación sexual y homicidio agravado en grado de tentativa.

¿En qué consiste la estrategia “Escudo de las Américas” mencionada por De la Espriella?

De acuerdo con lo comunicado por el presidente De la Espriella en su declaración, la estrategia “Escudo de las Américas” es una iniciativa respaldada por el mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la región. Esta estrategia implica la cooperación internacional para operaciones conjuntas entre países, en coordinación con Estados Unidos, aunque su puesta en marcha requiere la aprobación del Congreso colombiano. El concepto pretende un frente común contra las organizaciones criminales transnacionales dedicadas principalmente al tráfico de drogas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.