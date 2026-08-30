Un caso de presunta infidelidad terminó convertido en uno de los episodios más llamativos dentro del escándalo de indisciplina que sacudió al Batallón Tenerife, en Neiva, Huila, y que revelado por Semana. Una investigación interna del Ejército recogió el testimonio de uniformadas que describieron una relación entre un capitán de la unidad y varias soldados, además de un violento episodio que habría protagonizado el oficial con su esposa.

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Los hechos aparecen consignados en una misión de trabajo reservada del Ejército, identificada como la n.º 02/2025, en la que fueron recopilados testimonios sobre fiestas, consumo de licor, relaciones entre superiores y subalternas y presuntos casos de acoso dentro y fuera del cantón militar.

Una de las declaraciones se refiere específicamente a un capitán que tenía responsabilidades de mando dentro del batallón.

Según el testimonio, el uniformado habría utilizado su posición para obtener beneficios relacionados con permisos y salidas de las instalaciones.

“Aprovechándose de que era el comandante, les cobraba permiso o en ocasiones las sacaba sin boleta de salida en donde hay fotos con soldados en moteles”, relató una suboficial.

El supuesto romance terminó afectando también la vida personal del oficial. De acuerdo con el informe, la relación habría provocado constantes conflictos con su esposa, algunos de ellos dentro de las instalaciones militares.

“La situación originó discusiones y riñas públicas en las instalaciones del cantón Tenerife, las cuales comprometían los objetivos básicos de la actividad y la disciplina militar”, advierte la investigación.

Uno de los testimonios describe un episodio particularmente grave. Una uniformada contó que varios militares fueron llamados debido a una pelea entre el capitán y su esposa.

“Nos mandaron a llamar porque estaban peleando (el capitán y la esposa). Después ellos salieron de la habitación y mi capitán la tenía con morados en los brazos y un morado muy visible en la cara”, declaró.

El informe relacionó este episodio con una presunta situación de violencia intrafamiliar y señaló que el comportamiento del oficial terminó trascendiendo el ámbito privado para convertirse en un problema dentro del cantón.

El caso hacía parte de un panorama más amplio de denuncias. Otras mujeres uniformadas también señalaron a oficiales por presuntos comportamientos de acoso sexual, mientras distintos testimonios describieron fiestas y relaciones entre superiores y subordinadas.

La gravedad de las denuncias llevó al Ejército a realizar una revisión de la situación disciplinaria de la unidad. La institución determinó que se habían presentado comportamientos que comprometían la disciplina, la moral y los principios militares.

SEMANA consultó al Ejército por estos hechos. La institución informó que se adoptaron las actuaciones administrativas correspondientes, entre ellas retiros de personal y acciones disciplinarias, y precisó que actualmente se adelanta una investigación disciplinaria por estos acontecimientos.

Los testimonios hacen parte de una investigación que deberá establecer qué ocurrió realmente, cuáles fueron las responsabilidades individuales y si hubo abuso de autoridad o incumplimiento de las normas militares.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: