La reaparición televisiva del expresidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda para replicar la alocución presidencial no pasó desapercibida en los espacios de análisis político del país, desatando una ola de reacciones y duros cuestionamientos por parte de reconocidos periodistas y panelistas radiales. Durante la emisión matutina de Blu Radio, la mesa de trabajo analizó detalladamente la intervención en la que el exmandatario abordó la gestión gubernamental y las donaciones privadas destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto que sacudió al territorio nacional, un discurso que encendió el debate sobre el tono y la oportunidad de estas apariciones públicas en medio de la emergencia.

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El primero en abrir el debate con severos cuestionamientos fue el director del espacio radial, Néstor Morales, quien no escatimó calificativos para referirse al contenido y la forma de la alocución transmitida la noche anterior. En su intervención al aire, el periodista descalificó el discurso del ex jefe de Estado al señalar textualmente: “Volvió a la TV anoche como le gusta, a echar carreta, denostando de los empresarios, diciendo que dan limosnas, a pesar de que ellos han dado más de un billón de pesos, cada uno de a 10, de a 20, de a 30, ya hubiera querido Petro recibir un billón de pesos donados voluntariamente”.

Profundizando en el análisis de la transmisión, el director del programa agregó que la utilización del derecho de réplica respondió a una estrategia discursiva previsible y de poco calado político en la coyuntura actual. Al respecto, Morales complementó sus impresiones señalando de manera directa: “Petro utilizó por primera vez el derecho a la réplica para refutar a De la Espriella. Hablaron anoche Cepeda primero y luego Petro, siendo muy él. Dice que hay que volver a su idea, de la reforma tributaria que él planteó, un tema retórico, de galería, que no tiene políticamente ninguna posibilidad. Él dijo lo de los empresarios en modo de desprecio, ya quisiera él esa voluntad de los empresarios. A mi me tocó verlo por razones personales, a quienes no lo vieron no se perdieron de nada, era Gustavo Petro siendo Gustavo Petro”.

Por su parte, el panelista Héctor Riveros se sumó al rechazo generalizado de la mesa de trabajo, enfatizando el desgaste emocional y la falta de empatía institucional que, a su juicio, transmiten este tipo de confrontaciones en momentos donde la ciudadanía exige unidad frente a los estragos del sismo.

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Con un tono visiblemente molesto por la polarización generada, Riveros expresó al aire su indignación afirmando categóricamente: “Yo creo que nos va a tocar superar a Petro rápido, porque los colombianos tenemos unas urgencias y afanes muy distintos que ponernos en estas controversias y nimiedades que además son mezquindades. Francamente a uno no hace sino sacarle la piedra, cometí el error de ver la alocución y eso no aporta a la salud mental. Cuando estamos en un momento de urgencia, la gente pendiente de ver cómo ayuda y este par de personajes en ese tono, esa jartera de imagen incluso, a mi eso me sacó la piedra francamente. A mi me gusta el instrumento de la oposición, pero no veo que De la Espriella en su declaración hubiese echo alusiones de controversia política”.

Las críticas de los analistas radiales se produjeron en el marco de la intensa polémica desatada por las declaraciones de Petro, quien durante su réplica cuestionó los aportes voluntarios de los empresarios tildándolos despectivamente de “limosnas” y argumentando que una emergencia de tal magnitud, estimada en unos treinta billones de pesos, no puede sostenerse mediante la filantropía privada.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.