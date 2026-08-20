Por: CENET

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El Gobierno Nacional, en coordinación con el sector asegurador, anunció acuerdos clave para acelerar el reconocimiento y pago de las pólizas relacionadas con los inmuebles afectados tras el terremoto del 10 de agosto. El presidente Abelardo de la Espriella comunicó que las aseguradoras ya se encuentran en proceso de atender las reclamaciones y que se implementará un cruce de información entre el Estado y las compañías para facilitar y agilizar el proceso de indemnización y la entrega de subsidios a las familias damnificadas. De acuerdo con De la Espriella, las aseguradoras han respondido de manera decidida y comenzaron a efectuar los pagos desde los primeros momentos tras la tragedia.

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El mandatario explicó que el Gobierno utilizará la información de las empresas aseguradoras para identificar los inmuebles con cobertura y precisar los procedimientos a seguir en cada caso. Además, destacó la importancia de esta herramienta para canalizar subsidios a quienes más los requieren. Según De la Espriella, uno de los enfoques centrales está puesto en los hogares de estratos 1, 2 y 3, así como en las viviendas de interés social. Esta priorización, sin embargo, no excluye a otros asegurados, pues todos los afectados con pólizas recibirán atención. Quienes no cuenten con seguro también recibirán respaldo mediante mecanismos de ayuda pública.

El presidente subrayó que los reclamantes no deben dejarse influenciar por noticias falsas referidas a los plazos o procedimientos. De la Espriella recordó que existe un plazo de hasta dos años para presentar reclamaciones por daños cubiertos, y aclaró que los trámites serán atendidos y agilitados, desmintiendo la información errónea sobre plazos reducidos. Igualmente, se estableció que, en el caso de inmuebles o copropiedades asegurados en varias compañías, serán dichas entidades las encargadas de coordinar los trámites entre ellas, evitando que los damnificados tengan que asumir esa responsabilidad mientras viven las consecuencias del desastre.

Según datos oficiales revelados a las 12:30 del 19 de agosto, el terremoto tuvo un impacto en 262.154 personas, que integran 147.464 familias en 15 departamentos y 471 municipios. En la infraestructura habitacional, se registran 30.664 inmuebles destruidos, 136.946 averiados, 302 edificios colapsados y 5.809 afectados. Además de las viviendas, la destrucción se extiende a hospitales, comercios y centros educativos. En respuesta, el Gobierno declaró la emergencia económica para movilizar recursos y enfocarse en la reconstrucción, anunciando la participación conjunta de entidades públicas, privadas y las comunidades. El presidente reconoció el compromiso del sector asegurador y su disposición para afrontar la crisis, resaltando la importancia de su papel en este proceso nacional de recuperación.

¿Qué opciones de ayuda tienen las personas sin seguro tras el terremoto?

Las personas que no cuentan con una póliza de seguro también recibirán apoyo mediante mecanismos de asistencia diseñados por el Estado, según afirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Mientras que las aseguradoras se encargan de responder por los bienes cubiertos, el Gobierno implementará ayudas públicas para quienes carecen de cobertura, diferenciando ambos tipos de respaldo en función de las necesidades detectadas.

¿Cuál es el plazo para presentar reclamaciones de pólizas tras el terremoto?

Según información suministrada por el Gobierno Nacional y citada por el presidente De la Espriella, los afectados disponen de un plazo de hasta dos años para presentar sus reclamaciones ante las aseguradoras por los daños ocasionados por el sismo. Esta medida busca brindar tranquilidad y tiempo suficiente para que los damnificados formalicen sus solicitudes sin presión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.