Por: CENET

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El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una estrategia para fortalecer la atención a los afectados por el reciente terremoto, planteando la ampliación de la línea de crédito con el Banco Mundial. Esta decisión se dio a conocer tras una reunión celebrada entre el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y los miembros de las comisiones económicas del Congreso de la República. Durante el encuentro, Gómez indicó que se solicitará la convocatoria de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, como parte fundamental del proceso que debe seguirse para avanzar en la propuesta de ampliación del financiamiento.

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Actualmente, el Banco Mundial ya desembolsó 200 millones de dólares para ayudar a los damnificados del sismo, según datos suministrados por el Gobierno. Sin embargo, la línea de crédito podría incrementarse hasta llegar a 450 millones de dólares, con el objetivo de responder a las múltiples necesidades surgidas de la emergencia. “Garantizar recursos para atender terremoto exige trabajo con varios actores. Hoy, en reunión con comisiones económicas del Congreso, solicitamos citar Comisión Interparlamentaria de Crédito para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial, que ya desembolsó US$200 millones”, precisó Gómez.

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público es una instancia compuesta por seis miembros, seleccionados por las Comisiones Terceras tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Su función principal es examinar las operaciones de crédito externo permitidas por la ley que tengan como propósito financiar el desarrollo económico y social del país, así como fortalecer el equilibrio de la balanza de pagos. Para llevar a cabo estos análisis, la comisión puede ser convocada en cualquier momento, incluso durante recesos legislativos, con el fin de recibir información pertinente sobre las operaciones de crédito propuestas.

Entre las tareas de la comisión está analizar los posibles riesgos de endeudamiento que puedan afectar la capacidad de Colombia para cumplir con sus obligaciones internacionales o cuando las condiciones del préstamo sean consideradas desfavorables. La convocatoria hecha por el Ministerio de Hacienda busca que este órgano estudie la ampliación de la línea de crédito, en aras de asegurar fondos adicionales para la gestión de la emergencia. Así, el Gobierno Nacional iniciará el proceso formal para negociar la extensión con el Banco Mundial, bajo la supervisión y el análisis de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y cuál es su función en la ampliación del crédito con el Banco Mundial?

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está compuesta por seis miembros designados por las Comisiones Terceras del Senado y de la Cámara de Representantes. Su responsabilidad es analizar y conocer las operaciones de crédito externo autorizadas legalmente al Gobierno Nacional, especialmente aquellas orientadas a financiar el desarrollo económico y social y a mantener el equilibrio de la balanza de pagos. En el caso de la ampliación del crédito con el Banco Mundial, deberá evaluar si las condiciones del nuevo préstamo son adecuadas y si el endeudamiento resultante es sostenible para el país.

¿Cuánto dinero desembolsó el Banco Mundial para la atención del terremoto y cuánto busca el Gobierno ampliar?

De acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el Banco Mundial ya realizó un desembolso inicial de 200 millones de dólares dirigidos a la atención de los damnificados del terremoto. El Gobierno Nacional busca ampliar esta línea de crédito hasta 450 millones de dólares, con el fin de disponer de recursos adicionales que permitan cubrir las crecientes necesidades originadas por la emergencia natural.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.