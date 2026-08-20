Mientras Colombia sigue enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, también aparecen historias de solidaridad protagonizadas por ciudadanos que, desde sus posibilidades, buscan ayudar a las familias afectadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así es la campaña de D1 para donar kits a afectados por terremoto; usted puede ayudar)

Precisamente, Noticias Caracol encontró la de Luis Suárez, un comerciante y emprendedor que trabaja diariamente en la Central Mayorista de Antioquia, en Itagüí. Al conocer la magnitud de la tragedia y las necesidades de las comunidades damnificadas, decidió aportar de su propio bolsillo.

Don Luis contó a Noticias Caracol En Vivo que destinó gran parte de sus ahorros para comprar mercados y entregarlos a las personas afectadas por el sismo. Su gesto surgió luego de conocer a través de los medios la situación que atravesaban comunidades de departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda.

Lee También

Con los productos que compró, el comerciante llegó en bicicleta al punto de acopio de la Central Mayorista, donde entregó las ayudas para que fueran incorporadas a la recolección destinada a los damnificados.

Don Luis lloró al recordar a víctimas de terremoto

El momento estuvo marcado por la emoción. Las personas que se encontraban coordinando el acopio recibieron a don Luis con abrazos y muestras de agradecimiento. La reacción lo conmovió hasta las lágrimas.

“No fui capaz de sostener el llanto”, contó el comerciante al recordar lo ocurrido cuando llegó al lugar. Según explicó, es una persona sensible y la situación que atraviesan las familias afectadas, sumada a la reacción de quienes recibieron su donación, hizo que no pudiera contener la emoción.

Su historia se suma a las diferentes muestras de solidaridad que han surgido en el país después del terremoto. Ciudadanos, empresas, artistas y organizaciones han impulsado campañas para reunir alimentos, elementos de primera necesidad y otros recursos destinados a quienes perdieron sus viviendas o resultaron afectados por la emergencia.

En el caso de don Luis, la ayuda tuvo un significado particular porque salió directamente de sus propios ahorros. El comerciante decidió convertir ese dinero en mercados para las familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles después del terremoto.

Su gesto terminó convirtiéndose en una de esas historias que, en medio de una tragedia nacional, muestran cómo ciudadanos del común también buscan aportar a la recuperación de las comunidades afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.