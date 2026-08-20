Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar vivió una nueva jornada a la baja en Colombia este jueves 20 de agosto, situando su cotización cerca de la barrera de los $3.000, una cifra que no se veía desde el año 2018. De acuerdo con la información reportada, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) cerró en $3.053,48. Este valor marca una disminución de $45,31 frente al día anterior, lo que corresponde a una caída del 1,46 %. Este comportamiento ratifica la valorización del peso colombiano en las últimas semanas y abre un escenario que impacta de manera diferenciada a diversos sectores del país.

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La evolución de la tasa de cambio responde a causas diversas. Según lo explicado, influyen los movimientos internacionales del dólar, la entrada de capital extranjero y el atractivo de las tasas de interés locales para ciertos inversionistas. Otro factor clave es el precio internacional del petróleo, fundamental para la economía colombiana debido al fuerte peso de las exportaciones de crudo en la generación de divisas. Cuando el precio del crudo sube, esto suele aumentar la entrada de dólares al país, reforzando la apreciación de la moneda local.

Sin embargo, no todo el impacto es positivo ni homogéneo. Entre quienes se benefician destacan aquellos que dependen de bienes o insumos importados, pues sus costos en dólares se convierten en menos pesos al momento de pagar, lo cual incluye desde importadores de materias primas hasta empresas que requieren tecnología o maquinaria extranjera. Asimismo, consumidores que planean viajar o hacer compras internacionales necesitarán menos pesos para adquirir dólares. El mismo efecto aplica a quienes tienen deudas denominadas en esa moneda, pues ahora requieren menos moneda nacional para cumplir dichas obligaciones.

En contraste, el descenso del dólar perjudica a los exportadores, ya que sectores como el caficultor, el floricultor, el de manufacturas y petróleo reciben menos pesos al convertir sus ganancias en dólares. Esta situación afecta especialmente al sector cafetero. La Federación Nacional de Cafeteros apunta que el cálculo del precio interno depende tanto del valor internacional del grano como de la tasa de cambio. Familias que reciben remesas en dólares también reciben menos pesos colombianos, y empresas como los call center que reciben pagos en dólares tienen menores ingresos al hacer la conversión. De igual forma, el turismo se ve tocado: para visitantes extranjeros, un peso más fuerte puede volver costosos algunos productos y servicios locales.

En última instancia, la caída del dólar plantea ventajas y desventajas según la actividad económica y el perfil de quienes participan en el mercado, ilustrando cómo un cambio en la cotización puede beneficiar a unos y presionar a otros.

¿Por qué el precio del dólar baja en Colombia?

El precio del dólar baja debido a factores como la llegada de inversiones extranjeras al país, el atractivo de las tasas de interés locales y el aumento del precio internacional del petróleo, que refuerzan la confianza en el peso colombiano y contribuyen a incrementar la disponibilidad de dólares en el mercado.

¿Qué sectores se ven afectados negativamente por la caída del dólar en Colombia?

Los sectores más impactados por la baja del dólar son los exportadores como el de café, flores, manufacturas y petróleo, además de familias que reciben remesas y empresas con ingresos en dólares, quienes, al convertir sus divisas a pesos, obtienen ahora un menor valor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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